Anses: Fecha de Cobro de Jubilación de Marzo para DNI Terminados en 9

Fechas Clave de Cobro: Lo que Debes Saber sobre las Jubilaciones de Marzo

La Anses ha publicado el calendario de pagos para marzo, revelando cuándo recibirán sus haberes los jubilados y pensionados. ¡Entérate de todos los detalles y no te pierdas tu fecha de cobro!

Según el anuncio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 9 recibirán sus haberes mínimos el viernes 20 de marzo. Aquellos que perciben una jubilación superior a la mínima lo harán el lunes 30 de marzo.

Aumento en los Haber: ¿Qué Montos Recibirán los Jubilados?

Durante este mes, los jubilados recibirán un aumento del 2,88% en sus haberes, alineado con la inflación que se registró en enero, que fue del 2,9%. Además, los beneficiarios podrán contar con un bono extraordinario de $70.000, dependiendo de su situación.

Calendario de Pagos: Una Distribución Ordenada

Es importante recordar que el calendario de pagos abarca todo marzo, lo que garantiza una distribución ordenada de los fondos. Los beneficiarios de haberes previsionales pueden consultar sus fechas específicas en el sitio oficial de la Anses.

¿Cuánto Recibirán los Jubilados en Marzo?

El bono extraordinario de $70.000 se otorgará junto con los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo, así como a pensiones no contributivas y PUAM.

Para aquellos con haberes superiores al mínimo, el bono se entrega de manera proporcional, con un límite de $439.600,87.

Fechas de Cobro según el DNI

Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se distribuyen a lo largo del mes. La Anses publica el cronograma de pagos a inicios de cada mes, asegurando así transparencia y claridad para todos los beneficiarios.

Detalles Específicos por Tipo de Jubilación

Conoce la diferencia en montos de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones y pensiones. Las variaciones en los pagos dependen principalmente de si se trata de haberes mínimos o superiores.