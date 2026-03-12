Octavos de Final: Una Jornada Cargada de Acción para los Argentinos

La UEFA Europa League, el prestigioso torneo de clubes de Europa, comienza este jueves una jornada repleta de emociones con ocho enfrentamientos apasionantes.

Horarios y Partidos Destacados

Los primeros encuentros están programados para las 14:45 (hora argentina) y prometen ser intensos. Uno de los partidos más esperados es el de Aston Villa, que cuenta con la presencia de los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía, enfrentándose al Lille de Francia.

Asimismo, por esa misma hora, la Roma de Matías Soulé se medirá en un duelo italiano frente al Bologna. En Alemania, el Stuttgart recibirá al Porto de Portugal, mientras que en Grecia el Panathinaikos jugará contra el Betis, equipo que alinea a los argentinos Valentín Gómez, Giovani Lo Celso y Ezequiel “Chimy” Ávila.

La Tarde Promete Más Emoción

A las 17:00, se llevarán a cabo los restantes cuatro partidos. Uno de los más destacados es el duelo entre el Celta de Vigo, que cuenta con Franco Cervi en sus filas, y el Lyon, donde juega Nicolás Tagliafico.

También estará en el campo Nicolás Domínguez, quien jugará con el Nottingham Forest contra el Midtjylland de Dinamarca. Complementando la jornada, el Ferencvaros de Hungría se enfrentará al Sporting Braga de Portugal y el Genk de Bélgica se verá las caras con el Friburgo de Alemania.

Agenda Completa de Partidos

Partidos a las 14:45

Stuttgart – Porto

Bologna – Roma

Panathinaikos – Betis

Lille – Aston Villa

Partidos a las 17:00

Nottingham Forest – Midtjylland

Genk – Friburgo

Ferencvaros – Sporting Braga

Celta de Vigo – Lyon