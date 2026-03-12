Leandro Paredes sorprende con su impactante publicación

El cierre del Mercado de Pases en el fútbol argentino trae sorpresas. A pesar de tener una oportunidad para reforzarse, Boca Juniors optó por no sumar nuevos jugadores.

El club xeneize decidió no aprovechar la plaza adicional que se le brindó tras la salida de Lucas Blondel al finalizar el mercado de transferencias. Esta decisión ha generado reacciones en el entorno del equipo, especialmente en su capitán, Leandro Paredes.

Paredes expresó su opinión a través de las redes sociales compartiendo un post del medio “Planeta Boca” que anunciaba la decisión del club. Su gesto ha sido interpretado por los aficionados como un respaldo al plantel actual, aunque también ha suscitado dudas sobre si el equipo cuenta con la profundidad necesaria para competir en la Copa Libertadores, el Torneo Local y la Copa Argentina.

Boca Juniors ya había realizado movimientos previos en el mercado, sumando a Santiago Ascacibar, Ángel Romero y Adam Bareiro, quienes se unieron para enfrentar un primer semestre 2026 muy competitivo.