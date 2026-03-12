Resultados del Clásico Mundial de Béisbol: Grupos y Bracket WBC 2026

En la emocionante fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, algunas selecciones ya están festejando su clasificación a los cuartos de final, mientras que otras se aferran a la esperanza de avanzar. ¡Repasemos lo que ha sucedido hasta ahora!

Clasificados a Cuartos de Final

Japón, Corea, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico han asegurado su lugar en la siguiente ronda, mientras que los grupos A y B continúan definiendo sus posiciones con intensos encuentros.

Grupo A: La Lucha por el Liderato

En el Grupo A, cuatro equipos compiten ferozmente por un puesto en la siguiente etapa, pero solo uno se clasifica de acuerdo a los criterios de desempate establecidos por la MLB. La tensión aumenta mientras los resultados finales se acercan.

Grupo B: Sorpresas en el Torneo

Italia ha sido la revelación del torneo, liderando el grupo de manera invicta. Su victoria sobre México y Estados Unidos las ha catapultado a la cima de las posiciones, desafiando todas las expectativas y mostrando un juego vibrante. A continuación, sección destacada de la jornada:

Jac Caglianone, jardinero de Italia, celebra un jonrón con su compañero Kyle Teel en el partido contra Estados Unidos.

Ashley Landis – AP



Por otro lado, Gran Bretaña y Brasil se encuentran en los últimos lugares de la tabla, con pocas posibilidades de avanzar en el torneo.

Clasificación General: Ocho Equipos en la Cima

Entre los equipos que se han consolidado como favoritos para avanzar se encuentran Japón, Corea, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Italia y Puerto Rico, quienes luchan por el título en este emocionante campeonato mundial.