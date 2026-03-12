Mercado Libre y Vista Dominan el Ranking en un Mes Intenso

Febrero de 2026 ha traído consigo una nueva dinámica en el mercado de capitales argentino, lleno de acción y sorpresas que redefine la estrategia de inversión local.

El mercado de capitales en Argentina está viviendo una fase dinámica. Tras un enero de incertidumbre, febrero se convirtió en el mes de la volatilidad y movimientos inesperados, donde los inversores comenzaron a rotar sus carteras de manera audaz.

Los nuevos líderes en el Top 10 de CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) reflejan un cambio en el comportamiento del inversor<, quien busca tanto la seguridad de los índices de Wall Street como rentabilidad en sectores emergentes, incluyendo energía y bancos digitales.

Los Nuevos Gigantes: Mercado Libre y Vista Energy

Mercado Libre (MELI) ha capturado la atención del público inversor, logrando ser la acción más negociada este mes, seguido por Vista Energy (VIST). Ambos desplazaron a gigantes tradicionales como Apple y Coca-Cola, que no lograron formar parte del top 10.

¿Por qué son protagonistas estos titanes?

Para comprender este fenómeno es clave observar los resultados financieros y el contexto geopolítico.

Christian Ranallo de Ranallo Advisors, menciona que “la volatilidad atrae al inversor. Mercado Libre ha presentado resultados que, a pesar de ser decrecientes, ofrecen puntos de entrada atractivos para el inversor argentino”.

Por otro lado, Vista Energy se destaca en un escenario donde el petróleo vuelve a ser un activo de interés. La empresa, liderada por Miguel Galuccio, está cosechando un sólido crecimiento en producción y es vista como un jugador destacado en la industria energética.

El Ranking de CEDEARs: Febrero 2026

El listado de los CEDEARs más negociados en febrero de 2026 incluye:

Mercado Libre (MELI) : Volatilidad tras el balance

: Volatilidad tras el balance Vista Energy (VIST) : Fuerte apuesta en energía

: Fuerte apuesta en energía Microsoft (MSFT) : Innovaciones en IA

: Innovaciones en IA Micron Technology (MU) : Fuerte en hardware

: Fuerte en hardware Palantir (PLTR) : Software y analítica avanzada

: Software y analítica avanzada Nubank (NU) : Crecimiento del banco digital brasileño

: Crecimiento del banco digital brasileño Hut 8 (HUT) : Riesgo en minería cripto

: Riesgo en minería cripto MicroStrategy (MSTR) : Inversiones en Bitcoin

: Inversiones en Bitcoin Nvidia (NVDA) : Presente pero bajo observación

: Presente pero bajo observación Amazon (AMZN): Combina logística y tecnología

Cambios Significativos en el Ranking

La comparación con enero revela cambios drásticos. La ausencia de Coca-Cola y Apple, que antes dominaban, indica un cambio hacia estrategias más activas en trading.

El fenómeno de la volatilidad ha sido el motor detrás del ranking, llevando a nuevos nombres como Micron y Palantir a posiciones destacadas.

Inflación en EE.UU. y su Impacto

A nivel global, el dato de inflación de EE. UU. se muestra como un desafío, con un IPC que no cesa en su lucha. Ignacio Morales de Wise Capital resalta que esta situación podría influir en las decisiones de la Reserva Federal, afectando el panorama económico.

IA versus Cripto: Un Debate Moderno

Las opiniones sobre el futuro de las empresas de inteligencia artificial frente al sector cripto están en conflicto, con algunas ofertas sufriendo caídas significativas. Los expertos sugieren que esto podría ser una oportunidad de compra o un exceso de optimismo.

Estrategias de Inversión: ¿Refugio o Volatilidad?

La energía sigue siendo vista como un refugio, aunque el conflicto global y el precio del petróleo podrían generar variaciones inesperadas. Eric Paniagua propone explorar sectores como salud y banca como refugios estables en este paisaje incierto.

Cómo Posicionar Tu Portafolio para marzo

Los cambios en febrero muestran que el inversor argentino ha aprendido a identificar áreas de acción rápidamente. La inclusión de Nubank y el interés por Palantir y Micron demuestran que la digitalización y la adaptación son claves ante los desafíos geopolíticos.