EE. UU. busca prohibir las apuestas en criptomonedas sobre guerras

La reciente avalancha de USD 679 millones en apuestas relacionadas con conflictos bélicos ha encendido la alarma en Washington, impulsando a los legisladores a debatir restricciones en este polémico fenómeno.

Apuestas bélicas: un nuevo desafío regulatorio

Un grupo de legisladores estadounidenses está impulsando una iniciativa para prohibir las apuestas con criptomonedas vinculadas a conflictos bélicos. La alerta se activó tras conocer que, en una sola semana, plataformas de predicción registraron apuestas multimillonarias sobre posibles conflictos militares, en particular con Irán.

Este tema ha cobrado relevancia en medio del auge de los llamados mercados de predicción, donde los usuarios especulan sobre una amplia variedad de eventos, desde elecciones hasta situaciones de crisis internacional, utilizando activos digitales.

Impacto de las plataformas de predicción como Polymarket

La controversia gira en torno a plataformas de predicción en blockchain, como Polymarket. En este entorno, los usuarios compran participaciones que reflejan la probabilidad de que se materialice un evento específico. A diferencia de las bolsas de valores tradicionales, aquí las «acciones» representan resultados futuros.

Polymarket se posiciona como el líder en apuestas cripto relacionadas con eventos globales.

Los participantes operan generalmente con criptomonedas o stablecoins, lo que les facilita la actividad a nivel global, pero también puede resultar en una supervisión regulatoria limitada.

Ética y política: dilemas en el horizonte

El debate se intensifica, ya que algunos legisladores consideran que permitir apuestas sobre guerras podría fomentar la especulación sobre tragedias y dar ventaja a quienes poseen información privilegiada, beneficiándose de decisiones gubernamentales.

Las propuestas legislativas buscan específicamente limitar los mercados que apuestan sobre conflictos armados, con el objetivo de regular un sector en creciente desarrollo dentro del ecosistema cripto, que ya ha suscitado mucha controversia.

La preocupación es clara: si las apuestas monetarias dependen de la probabilidad de guerras, esto podría modificar narrativas y tener consecuencias en las decisiones políticas y mediáticas.