Jueves de Deportes: River vs. Huracán, F1 en Shanghái, Europa League e Indian Wells

Agenda Imperdible: Deportes del Jueves 12 de Marzo de 2026

Descubre la emocionante programación deportiva de este jueves en el que se disputarán importantes partidos de fútbol, tenis, automovilismo y más.

Fútbol: Torneo Apertura

A continuación, te presentamos los encuentros destacados de la jornada:

Partidos en Vivo

  • 17:00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba – TNT Sports
  • 17:00 Deportivo Riestra vs. Gimnasia (M) – ESPN Premium
  • 19:15 Estudiantes (RC) vs. Belgrano – ESPN Premium
  • 19:15 Talleres vs. Instituto – TNT Sports
  • 21:30 Huracán vs. River – TNT Sports

Eduardo Coudet hará su debut como entrenador de River

Fútbol Internacional: Europa League

No te pierdas los emocionantes octavos de final, partido de ida:

Partidos Clave

  • 14:45 Lille vs. Aston Villa – ESPN
  • 14:45 Bologna vs. Roma – ESPN 3
  • 14:45 Stuttgart vs. Porto – ESPN 4
  • 14:45 Panathinaikos vs. Betis – Canal 116 (Flow) y Disney+
  • 17:00 Celta vs. Lyon – ESPN
  • 17:00 Nottingham Forest vs. Midtjylland – ESPN 3
  • 17:00 Genk vs. Freiburg – ESPN 4
  • 17:00 Ferencváros vs. Sporting Braga – Canal 116 (Flow) y Disney+

El Aston Villa de Emiliano Martínez visita a Lille

Europa Conference League

Los equipos europeos buscan avanzar en la competencia:

Partidos a Seguir

  • 14:45 Lech Poznan vs. Shakhtar Donetsk – Disney+
  • 14:45 Samsunspor vs. Rayo Vallecano – Disney+
  • 14:45 AZ Alkmaar vs. Sparta Praga – Disney+
  • 14:45 HNK Rijeka vs. Estrasburgo – Disney+
  • 17:00 Crystal Palace vs. AEK Larnaca – Disney+
  • 17:00 Sigma Olomouc vs. Mainz – Disney+
  • 17:00 Nk Celje vs. AEK Atenas – Disney+
  • 17:00 Fiorentina vs. Rakow Czestochowa – Disney+

Deportes en Brasil

Brasileirão

  • 20:00 San Pablo vs. Chapecoense – Canal 116 (Flow)

Copa Libertadores

  • 21:30 Independiente Medellín vs. Juventud (Uruguay) – Fox Sports 2

Tenis: Indian Wells

Cuartos de Final

Las mejores raquetas del mundo se enfrentan:

Partidos Destacados

  • 15:00 Arthur Fils vs. Alexander Zverev – Disney+
  • 15:00 Jannik Sinner vs. Learner Tien – Disney+
  • 19:00 Elina Svitolina vs. Iga Swiatek – ESPN 4 y Disney+
  • 21:00 Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev – ESPN 2 y Disney+
  • 21:00 Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie – ESPN 2 y Disney+

Jannik Sinner se mide ante Learner Tien

Automovilismo: Fórmula 1

Acción en Pista

  • 00:25 (del viernes) Práctica 1 del Gran Premio de China – Disney+ y Fox Sports
  • 04:30 (del viernes) Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Australia – Disney+ y Fox Sports

Básquetbol: Euroliga

Partidos en Directo

  • 15:00 Monaco vs. Olympiacos – DSports (1614)
  • 16:45 Real Madrid vs. Valencia – DSports 2 (1612)

Champions League Américas

  • 21:40 Boca vs. Instituto – DSports 2 (1612)

Golf

  • 13:45 The Players Championship – ESPN 2
