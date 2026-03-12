Jueves de Deportes: River vs. Huracán, F1 en Shanghái, Europa League e Indian Wells

Agenda Imperdible: Deportes del Jueves 12 de Marzo de 2026
Descubre la emocionante programación deportiva de este jueves en el que se disputarán importantes partidos de fútbol, tenis, automovilismo y más.
Fútbol: Torneo Apertura
A continuación, te presentamos los encuentros destacados de la jornada:
Partidos en Vivo
- 17:00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba – TNT Sports
- 17:00 Deportivo Riestra vs. Gimnasia (M) – ESPN Premium
- 19:15 Estudiantes (RC) vs. Belgrano – ESPN Premium
- 19:15 Talleres vs. Instituto – TNT Sports
- 21:30 Huracán vs. River – TNT Sports
Fútbol Internacional: Europa League
No te pierdas los emocionantes octavos de final, partido de ida:
Partidos Clave
- 14:45 Lille vs. Aston Villa – ESPN
- 14:45 Bologna vs. Roma – ESPN 3
- 14:45 Stuttgart vs. Porto – ESPN 4
- 14:45 Panathinaikos vs. Betis – Canal 116 (Flow) y Disney+
- 17:00 Celta vs. Lyon – ESPN
- 17:00 Nottingham Forest vs. Midtjylland – ESPN 3
- 17:00 Genk vs. Freiburg – ESPN 4
- 17:00 Ferencváros vs. Sporting Braga – Canal 116 (Flow) y Disney+
Europa Conference League
Los equipos europeos buscan avanzar en la competencia:
Partidos a Seguir
- 14:45 Lech Poznan vs. Shakhtar Donetsk – Disney+
- 14:45 Samsunspor vs. Rayo Vallecano – Disney+
- 14:45 AZ Alkmaar vs. Sparta Praga – Disney+
- 14:45 HNK Rijeka vs. Estrasburgo – Disney+
- 17:00 Crystal Palace vs. AEK Larnaca – Disney+
- 17:00 Sigma Olomouc vs. Mainz – Disney+
- 17:00 Nk Celje vs. AEK Atenas – Disney+
- 17:00 Fiorentina vs. Rakow Czestochowa – Disney+
Deportes en Brasil
Brasileirão
- 20:00 San Pablo vs. Chapecoense – Canal 116 (Flow)
Copa Libertadores
- 21:30 Independiente Medellín vs. Juventud (Uruguay) – Fox Sports 2
Tenis: Indian Wells
Cuartos de Final
Las mejores raquetas del mundo se enfrentan:
Partidos Destacados
- 15:00 Arthur Fils vs. Alexander Zverev – Disney+
- 15:00 Jannik Sinner vs. Learner Tien – Disney+
- 19:00 Elina Svitolina vs. Iga Swiatek – ESPN 4 y Disney+
- 21:00 Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev – ESPN 2 y Disney+
- 21:00 Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie – ESPN 2 y Disney+
Automovilismo: Fórmula 1
Acción en Pista
- 00:25 (del viernes) Práctica 1 del Gran Premio de China – Disney+ y Fox Sports
- 04:30 (del viernes) Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Australia – Disney+ y Fox Sports
Básquetbol: Euroliga
Partidos en Directo
- 15:00 Monaco vs. Olympiacos – DSports (1614)
- 16:45 Real Madrid vs. Valencia – DSports 2 (1612)
Champions League Américas
- 21:40 Boca vs. Instituto – DSports 2 (1612)
Golf
- 13:45 The Players Championship – ESPN 2