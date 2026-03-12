Venezuela y República Dominicana se enfrentan hoy en Miami: ¡Sigue aquí la transmisión en vivo del Clásico Mundial de Béisbol!

Este martes, el loanDepot Park de Miami vivirá una noche inolvidable con el esperado enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela, donde ambos equipos buscarán posicionarse en lo más alto del grupo del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Una Batalla de Gigantes en el Béisbol

La emoción se apodera de los fanáticos latinos en Estados Unidos, ya que este enfrentamiento promete ser el clímax de la fase de grupos, con apuestas y expectativas desbordadas. El partido dará inicio a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) y se podrá seguir en vivo a través de FS1 y Disney+ en Argentina.

Todo Listo Para el Tiroteo de Lanzadores

La cita deportiva se llevará a cabo en el icónico estadio de los Marlins, ubicado en Little Havana. Este duelo no solo definirá quién avanza a los cuartos de final, sino que revive la intensa rivalidad entre estas naciones, poniendo a prueba a sus jugadores y fanáticos.

Un Contexto de Rivalidad y Talento

En la edición 2023, ambos equipos ya habían coincidido en el mismo grupo, siendo apodada “el grupo de la muerte” debido al nivel de competencia. En aquel momento, Venezuela logró vencer a República Dominicana, un campeón que llegó con una plantilla robusta y llena de talento.

Un Recorrido Triunfal en la Fase de Grupos

Ambas selecciones han demostrado su fortaleza, cerrando la fase de grupos con récords impecables: Venezuela superó a Países Bajos, Israel y Nicaragua, mientras que Dominicana también arrasó con sus oponentes. Esta vez, los enfrentamientos prometen ser aún más intensos y emocionantes.

La Expectativa Crece en las Gradas

Con miles de aficionados en las gradas, la atmósfera será electrizante. Este no es solo un juego; es una verdadera celebración de la cultura y la pasión por el béisbol que caracteriza a estos países. El enfrentamiento se convierte en un hito que atrae a las comunidades de ambos lados, creando un evento deportivo inolvidable.