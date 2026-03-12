Merino visita San José y celebra la renovación del Polideportivo Sur

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, realizó el miércoles una interesante visita al barrio San José, donde intercambió impresiones con vecinos y comerciantes, reafirmando su compromiso con la mejora del entorno comunitario.

En su recorrido, Merino aseguró que el Polideportivo Sur es un espacio clave dentro de su plan para revitalizar lugares comunitarios y deportivos. Acompañado por el coordinador de Deportes, Gustavo Underwood, el intendente inspeccionó las tareas de mantenimiento del polideportivo y evaluó las necesidades de infraestructura que urgentemente requieren atención. “Esto forma parte de nuestras visitas habituales. Estamos trabajando en la recuperación de espacios, como el gimnasio de Primera Junta y el que se inaugurará pronto en barrio Progreso”, destacó Merino.

Polideportivo Sur: Un Centro Multifuncional

Merino subrayó la importancia multifuncional del Polideportivo Sur, que no solo ofrece actividades deportivas, sino que alberga el jardín «Arco Iris» y el Centro de Promoción Social. Asimismo, anunció que se están ultimando detalles para normalizar el servicio de gas, lo que facilitará el trabajo conjunto de las áreas de Desarrollo Humano y Comunitario. Además, informó sobre la entrega de una nueva bomba de riego y mejoras en la iluminación del espacio, diseñadas para que las familias puedan disfrutar plenamente del predio. “Estos lugares son pensados para que el Estado esté presente con funciones sociales y culturales”, afirmó Merino.

Fortaleciendo la Conexión Vecinal

René Mansilla, presidente de la Asociación Vecinal de San José, destacó la importancia de estas visitas por parte de las autoridades y la apertura al diálogo para abordar las inquietudes de la comunidad. Según Mansilla, el objetivo es diversificar la oferta de actividades en el polideportivo, incluyendo festivales musicales y espectáculos que animen el espacio durante todo el año, incluso en verano.