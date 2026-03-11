Boca Juniors apunta a la cima en el clásico contra San Lorenzo

Boca Juniors y San Lorenzo se Preparan para un Encuentro Decisivo
El Clásico del Fútbol Argentino Promete Gran Emoción
Este domingo, los hinchas se preparan para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino: Boca Juniors se enfrenta a San Lorenzo en un duelo que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo.
Formaciones Confirmadas:
Boca Juniors – La Estrategia de Claudio Úbeda
Arqueros: Agustín Marchesín
Defensores: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco
Centrocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado
Delanteros: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Adam Bareiro
San Lorenzo – La Visión de Damián Ayude
Arqueros: Orlando Gill
Defensores: Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis
Centrocampistas: Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi
Delanteros: Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello
Los dos técnicos han trabajado arduamente para llevar a sus equipos a la victoria. Con una mezcla de joven talento y experiencia, tanto Boca como San Lorenzo están listos para ofrecer un espectáculo inolvidable en la cancha. La tensión y la rivalidad prometen un enfrentamiento lleno de adrenalina que los seguidores no querrán perderse.