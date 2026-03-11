Boca Juniors apunta a la cima en el clásico contra San Lorenzo

Boca Juniors y San Lorenzo se Preparan para un Encuentro Decisivo

El Clásico del Fútbol Argentino Promete Gran Emoción

Este domingo, los hinchas se preparan para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino: Boca Juniors se enfrenta a San Lorenzo en un duelo que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo.

Formaciones Confirmadas: Boca Juniors – La Estrategia de Claudio Úbeda Arqueros: Agustín Marchesín Defensores: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco Centrocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado Delanteros: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Adam Bareiro San Lorenzo – La Visión de Damián Ayude Arqueros: Orlando Gill Defensores: Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis Centrocampistas: Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi Delanteros: Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello

Los dos técnicos han trabajado arduamente para llevar a sus equipos a la victoria. Con una mezcla de joven talento y experiencia, tanto Boca como San Lorenzo están listos para ofrecer un espectáculo inolvidable en la cancha. La tensión y la rivalidad prometen un enfrentamiento lleno de adrenalina que los seguidores no querrán perderse.