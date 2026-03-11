El Banco Central adquiere US$ 86 millones, superando los US$ 3.200 millones en 2023

El Banco Central de la República Argentina ha dado un paso significativo en su estrategia cambiaria al adquirir US$ 86 millones en el mercado. Esta acción resalta su compromiso por fortalecer las reservas en un contexto de inestabilidad económica.

En una reciente jornada, el Banco Central, bajo la dirección de Santiago Bausili, ha adquirido US$ 86 millones en el mercado de divisas. Este movimiento se produce en un panorama donde las reservas internacionales han visto una disminución, alcanzando los US$ 45.771 millones, lo que representa una caída de US$ 272 millones en comparación con la jornada anterior.

Preocupación por la inflación regresa a la agenda económica

Un Histórico Acumulado de Compras

Desde el inicio del año, la autoridad monetaria ha estado activa en la compra de divisas, totalizando US$ 3.206 millones en 46 jornadas. En el mes de marzo, el Banco Central ha adquirido US$ 494 millones, lo que indica un ritmo acelerado en su intervención en el mercado.

Las Reservas: Números y Desafíos

Marzo ha mostrado un crecimiento de US$ 211 millones en las reservas, mientras que el incremento acumulado en lo que va del año es de US$ 4.606 millones. Sin embargo, el economista Federico Machado alertó que las reservas netas se posicionan actualmente en US$ -1.239 millones. Un fenómeno que implica que las reservas brutas se han mantenido estables o en descenso, debido en gran parte a la reducción de encajes, que disminuyeron en US$ 566 millones entre el 2 y el 9 de marzo.

Aplazamiento de Metas con el FMI

El Gobierno argentino ha manifestado la intención de aplazar las metas de reservas establecidas con el Fondo Monetario Internacional, proponiendo un objetivo anual en lugar de los trimestrales que rigen actualmente. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó que una meta anual sería más lógica y sostenible en el contexto actual de la economía.

El Halago de JP Morgan hacia Javier Milei

En un contexto internacional, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ha elogiado a Javier Milei y su enfoque económico, destacando la “claridad regulatoria” que ha implementado. Dimon resaltó logros significativos, como la reducción de la inflación de un 20% a un 2% mensual, y la mejora en la atracción de inversión extranjera, lo que contribuye a un balance de reservas más saludable.

Nuevas Estrategias Cambiarias

A inicios del año, el Banco Central ha ajustado las bandas cambiarias conforme a los datos de inflación reportados. Este modelo busca fortalecer las reservas de divisas, con proyecciones que sugieren compras de divisas que oscilarían entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones para 2026, dependiendo del nivel de remonetización de la economía argentina.

El Estado del Dólar en el Mercado

El miércoles 11 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar mayorista, referencia clave, llegó a cerrarse a $1.396, mientras que el dólar Blue se cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.