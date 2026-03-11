Córdoba ratifica su compromiso con la memoria al identificar restos de 12 víctimas de la dictadura

La identificación de los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura militar marca un significativo progreso en la búsqueda de verdad y justicia, casi cinco décadas después del terrorismo de Estado en Argentina.

El hallazgo, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se produjo en un área conocida como Loma del Torito, dentro de la guarnición militar situada en La Calera, un lugar tristemente célebre por haber sido uno de los principales centros clandestinos de detención del país.

Los resultados se concretaron mediante excavaciones exhaustivas y análisis de ADN que permitieron cotejar los restos encontrados con muestras suministradas por familiares de las víctimas. Los resultados mostraron un asombroso nivel de compatibilidad del 99,99%, lo que confirma con certeza la identidad de las personas desaparecidas.

El Comprobado Terror de Estado

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resaltó que las identificaciones realizadas confirman que los restos pertenecen a personas secuestradas durante la dictadura. En sus declaraciones a Perfil Córdoba, expresó: “Estamos haciendo aparecer a los desaparecidos”, subrayando la importancia de esta revelación.

Apoyo Institucional en la Búsqueda de Justicia

El ministro de Vinculación Institucional del Gobierno de Córdoba, Miguel Siciliano, se reunió hoy con el juez Vaca Narvaja para ofrecer herramientas institucionales que acompañen el proceso judicial y a las familias afectadas. Esta reunión, indicada por el gobernador Martín Llaryora, se enmarca en el seguimiento del caso.

Siciliano destacó que este avance es “un paso profundamente significativo para muchas familias”, que han luchado durante décadas por respuestas sobre sus seres queridos. “La memoria se construye con hechos y con un compromiso que trasciende cualquier coyuntura política”, afirmó.

Un Lugar con Historia

Las excavaciones en Loma del Torito se desarrollan en un área considerada por investigadores y testimonios judiciales como un posible sitio de enterramientos clandestinos. Este hallazgo refuerza la importancia de continuar con las investigaciones sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina.

Identidad de las Víctimas

Las identidades de las doce víctimas ya han sido establecidas, aunque se anunciarán al público una vez que se notifique a todos los familiares implicados.

Continuidad en la Búsqueda

Las labores arqueológicas en el predio aún no han finalizado. Se ha anunciado una nueva campaña de excavaciones que iniciará en abril y se extenderá hasta septiembre, con un enfoque más exhaustivo que el operativo de 2025.

El EAAF está trabajando en la delimitación de nuevas áreas en el mismo sitio, lo que permitirá ampliar el equipo y los recursos destinados a esta crucial etapa de investigación.