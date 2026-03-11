Bancos podrán deducir préstamos personales directamente del salario

La reciente reforma laboral en Argentina aporta cambios significativos al financiamiento personal, permitiendo a los bancos descontar cuotas directamente de los salarios de los empleados. Entérate de todo lo que necesitas saber sobre esta transformación financiera.

Los bancos ahora tienen la autorización para descontar cuotas de préstamos personales directamente de los salarios, gracias a una modificación en la reforma laboral de marzo de 2026.

Esta medida, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, amplía las opciones de financiamiento para los trabajadores en todo el país.

Facilidades del Nuevo Sistema de Descuentos

El cambio se deriva de la actualización del artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en el marco de la recién sancionada Ley 27.802. Antes, solo las mutuales sindicales tenían la capacidad de descontar cuotas del salario.

Con esta nueva normativa, los bancos cuentan con la misma potestad, lo que les permite ofrecer préstamos personales con un método de cobro más seguro y eficiente.

¿Cómo Funciona el Debito Automático?

A partir de su implementación, la cuota del préstamo se debitará automáticamente cuando el sueldo se acredite en la cuenta bancaria del trabajador, asegurando que los fondos sean utilizados primero para el pago de la deuda.

Beneficios para Entidades Financieras y Empleados

Este cambio no solo beneficia a los bancos al reducir el riesgo de mora, sino que también les permite ofrecer montos más altos y tasas competitivas. Con la cuota cobrando automáticamente, la posibilidad de impago disminuye.

Entidades como BBVA, Banco Nación y Banco Provincia ya están dando préstamos personales que pueden ascender hasta $40 millones, con condiciones flexibles que se adaptan a cada cliente.

Implicaciones en el Mercado Financiero

La implementación de descuento directo en la nómina promete revitalizar el mercado de créditos, sobre todo en un escenario donde la liquidez es fundamental y la morosidad está en aumento.

El Gobierno presenta esta iniciativa como un paso hacia la inclusión financiera, buscando facilitar el acceso al crédito y lograr una reducción en las tasas de interés, dado que el riesgo de incumplimiento es menor.