Transforma tu casa de campo en una inversión rentable: de dueño a emprendedor

Un innovador proyecto en el Valle de Calamuchita transforma el concepto de segunda vivienda, ofreciendo una opción que combina naturaleza, turismo y rentabilidad, a solo una hora de Córdoba.

En el encantador Valle de Calamuchita, el nuevo desarrollo MilCien se erige como una alternativa sorprendente a las tradicionales casas de campo. Esta propuesta, impulsada por Grupo Altitud, Cabañas Argentinas y el arquitecto Lucas Romagnoli, no solo busca ofrecer un refugio de descanso, sino también un activo rentable.

Un Enfoque Innovador para la Segunda Vivienda

La clásica casa de campo suele resultar poco utilizada y cara de mantener, lo que representa un desafío para sus propietarios. Romagnoli sostiene: “Demasiados gastos y poco uso, eso es lo que viven muchos que tienen una propiedad de descanso”. MilCien propone una solución inteligente: disfrutar de una suite y, si así se desea, generar ingresos a través de un sistema de alquiler.

Concepto Híbrido: Vivir como Huésped

Este modelo oscuro se inspira en el concepto de Condo-Hotel, permitiendo a los propietarios decidir si desean alquilar su suite o disfrutarla únicamente para uso personal. Asimismo, una empresa especializada manejará el alquiler temporal, garantizando una experiencia premium en gestión.

“Eres dueño, pero vives como huésped”, resume Romagnoli, destacando que las suites estarán listas al llegar, como en un hotel.

Un Entorno Natural para el Bienestar

Ubicado en un entorno privilegiado, MilCien contempla la construcción de 32 suites tipo loft, cada una con aproximadamente 105m². Estos espacios, en lotes de entre 1.200 y 1.600 m², se construirán con materiales sustentables que aseguran una rápida entrega, prometiendo efectividad y calidad.

Cada unidad, además, incluye tecnología avanzada y comodidades como proyectores, salamandras digitales, y conectividad satelital, perfecta para quienes combinan descanso con trabajo remoto.

Atractivas Oportunidades de Inversión

Financieramente, MilCien se posiciona como una opción de inversión inmobiliaria viable, con un costo de entrada que oscila entre US$ 140.000 y US$ 150.000. El modelo de preventa propone un anticipo del 50% con el saldo en 15 cuotas en dólares.

La proyección de ocupación es alentadora, con expectativas de alcanzar entre 140 y 160 noches anuales, y tarifas que oscilan entre US$ 130 y US$ 160 por noche, generando un retorno anual de entre 8,5% y 11%.

Etapas de Desarrollo y Expansión Futura

El proyecto se desarrollará en cuatro fases, cada una con ocho unidades. Desde el lanzamiento oficial en enero de 2026, ya se han completado algunas suites de la primera etapa. Con un plazo de 20 meses previsto para culminar la construcción total, MilCien también analiza replicar su modelo en otros destinos con características similares.

“Si el modelo resulta exitoso, podría implementarse en entornos naturales cercanos a grandes ciudades”, concluye Romagnoli.