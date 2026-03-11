Senado Elimina Pensiones Doradas: Recortes de Hasta 80% en el Sector Público

Con un respaldo unánime, la reforma constitucional que limita las pensiones de altos funcionarios ha sido aprobada, marcando un hito en la gestión de recursos públicos en Argentina.

Un Cambio Significativo en las Jubilaciones

El pleno del Senado ha dado luz verde a una reforma que establece un tope a las pensiones de altos mandos en el sector público. Con 116 votos a favor y sin oposiciones, los legisladores han respaldado este cambio crucial para la administración financiera del Estado.

Los Detalles de la Reforma

Esta modificación busca reformar el Artículo 127 de la Constitución, limitando las pensiones a un máximo del 50% del salario del presidente, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales. Esto significa que ningún jubilado de organismos estatales podrá recibir sumas superiores a este límite establecido.

La Justificación de la Medida

La iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para reducir las jubilaciones que se consideran excesivas, especialmente dentro de empresas públicas donde algunos exfuncionarios recibían pensiones de hasta un millón de pesos mensuales.

Debate y Oposición

Durante la discusión, varios legisladores expresaron que estas jubilaciones son un gasto desproporcionado en comparación con las pensiones promedio de la mayoría de los trabajadores. Aunque hubo reservas de la oposición, estas fueron rechazadas, manteniendo la reforma en su versión original.

Opiniones Encontradas

A pesar de las críticas al diseño de la reforma, varios senadores de la oposición, incluidos los del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, respaldaron la medida. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que es injustificable que existan jubilaciones millonarias, aunque advirtió sobre posibles inconsistencias al vincular las pensiones con el salario presidencial.

Objetivos de la Reforma

La medida, según sus defensores, busca crear un sistema de pensiones más equitativo en el país. La reforma está dirigida principalmente a altos mandos y exfuncionarios de sectores como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes han sido cuestionados por recibir jubilaciones desproporcionadas.

Perspectivas Futuras

Esta reforma no tendrá efectos retroactivos y se estima que podría generar ahorros anuales de hasta 5 mil millones de pesos, recursos que se podrían destinar a programas sociales y apoyo a sectores vulnerables. Con la aprobación en el Senado, la reforma continuará su tramitación legislativa para poder entrar en vigor.