Intel presenta los chips de gaming más rápidos de 2026

¡Revolución en Gaming! Intel Lanza su Potente Serie de Procesadores Core Ultra 200S Plus

La nueva serie de procesadores de Intel promete llevar el rendimiento de las PC a un nivel sin precedentes, mezclando velocidad, potencia y rendimiento excepcional para gamers y creadores de contenido.

Descubre el Poder de los Nuevos Procesadores

Intel ha presentado su última innovación en el mercado de procesadores de escritorio: la serie Core Ultra 200S Plus, con destacados modelos como el 270K y el 250K. Esta nueva generación está diseñada para ofrecer un rendimiento sobresaliente y una relación costo-beneficio inigualable en configuraciones de PC.

Las mejoras en el conteo de núcleos y la frecuencia de interconexión, así como un incremento de hasta 900 MHz en la comunicación die-to-die, optimizan el rendimiento general y reducen notablemente la latencia del sistema, especialmente en tareas que requieren multihilo.

Innovaciones para Gamers y Creadores de Contenido

Con esta serie, Intel incorpora la pionera Intel Binary Optimization Tool, diseñada para mejorar el rendimiento en videojuegos seleccionados. Esta herramienta aumenta eficientemente las instrucciones por ciclo (IPC) de los procesadores.

Robert Hallock, vicepresidente de Intel, destacó que estos son los procesadores de gaming más avanzados jamás creados, superando en hasta un 15% el rendimiento de la serie Core Ultra 2 estándar. En tareas de creación de contenido, su potencia duplica los resultados de la competencia.

Especificaciones Técnicas Avanzadas

El Core Ultra 7 270K Plus alcanza un total de 24 núcleos en configuración 8P+16E, mientras que el Core Ultra 5 250K Plus ofrece 18 núcleos con 4 núcleos adicionales de eficiencia. Ambos modelos soportan memoria DDR5 a velocidades de hasta 7200 MT/s, mejorando notablemente las capacidades de memoria anteriores.

El soporte para módulos CUDIMM de 4 rangos permite configurar hasta 128 GB de RAM, fusionando la capacidad necesaria para gamers con una latencia baja esencial para el rendimiento en tiempo real.

Compatibilidad y Disponibilidad en el Mercado

Los nuevos procesadores son compatibles con todas las placas base de la serie 800 existente, garantizando una actualización accesible para los usuarios actuales. A partir del 26 de marzo, los modelos estarán disponibles para el público general, comenzando desde un precio sugerido de u$s199 para el modelo más básico.

Además, los fabricantes de equipos originales lanzarán sistemas integrados que incorporarán estos nuevos chips, evidenciando la estrategia de Intel para mantener un liderazgo a largo plazo en el rendimiento de computación.

Intel se posiciona así para marcar el comienzo de una nueva era en el gaming y la creación de contenido, asegurando a los usuarios una experiencia fluida y potente.