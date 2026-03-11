Conflicto en la AFA: Toviggino desafía a Dalbón y revela tensiones entre abogados

En medio de acusaciones de corrupción que sacuden a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los enredados cruces entre abogados han encendido aún más la controversia.

La controversia fue desatada por el penalista Gregorio Dalbón, defensor de la AFA y también representante de la expresidenta Cristina Kirchner. Dalbón afirmó que la causa por la supuesta evasión fiscal de 19,300 millones de pesos es «absolutamente política». Su declaración provocó una rápida respuesta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien enfatizó que la situación está en manos de la justicia y que quienes sean culpables deberán enfrentar las consecuencias.

Reacciones y Descalificaciones entre Abogados

En una reacción contundente, Marcelo Rochetti, abogado del tesorero Pablo Toviggino, arremetió contra Dalbón, calificándolo de «cholulo» y «patovica» al acompañar a Toviggino a los tribunales. Rochetti reiteró que Toviggino no comparte la opinión de Dalbón, considerándola «inoportuna e irresponsable».

Defensa de Toviggino ante la Justicia

Rochetti destacó que su defendido presentó un escrito y optó por no responder a las preguntas de la indagatoria, argumentando que la naturaleza técnica del caso es compleja. «Lo más práctico fue armar un descargo que aborde todas las imputaciones en su contra», indicó el abogado.

El Contexto Político del Caso

Dalbón, tras su indagatoria, sugirió que el caso tiene dimensiones políticas y que eventualmente se resolverá a nivel político, insinuando que Karina Milei podría jugar un papel en este proceso. Esta afirmación fue desmentida de inmediato por Milei a través de su cuenta en redes sociales, donde reafirmó su postura neutral: «Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia».

El Camino Judicial de la AFA

Otros involucrados en la causa, como el director general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Cristian Malaspina, también optaron por presentar escritos en lugar de declaraciones orales. Rochetti se mostró optimista respecto a la situación de Toviggino, sugiriendo que el juez podría dictar falta de mérito y cerrar el caso.

Medidas de Seguridad para las Indagatorias

El Juzgado también ha tomado medidas de seguridad especiales para la presentación de los acusados, atendiendo a la preocupación de Toviggino de sentirse ‘acosado’ al momento de su indagatoria. Esta decisión añade otro layer de complejidad al ya convulso proceso judicial.