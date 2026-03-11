Morena Galán: «Cumpliendo un sueño, pero siempre hay más por lograr»

Desde sus tímidos comienzos en Buenos Aires hasta ser parte del prestigioso Metropolitan Opera, la historia de Morena Galán es un testimonio de pasión y dedicación.

“Fue un accidente con final feliz”, afirma Morena Galán, quien ha encontrado su lugar en el fascinante mundo de la música y el arte. Aunque no proviene de una familia artística, su madre decidió inscribirla en clases de canto y piano para ayudarla a superar su timidez. “Recuerdo que un día estaba tarareando una canción de ‘La novicia rebelde’ y mi mamá me escuchó. Me hizo sentir especial”, recuerda, refiriéndose a su primera actuación a los siete años.

Un Encuentro Decisivo en Nueva York

Con solo 11 años, su pasión por la ópera se consolidó durante unas vacaciones familiares en Nueva York, donde asistió a una función de Turandot en el Metropolitan Opera House. “El ambiente y la música me impactaron tanto que supe que quería estar en ese escenario algún día”, cuenta.

Estudios y Oportunidades en el Extranjero

Tras finalizar la secundaria, Morena tomó una decisión audaz: estudiar en el extranjero. Se inscribió en la Mannes School of Music, donde recibió una beca y comenzó su formación en canto, composición y producción. Por su dedicación, logró ser protagonista en diversas obras, como Evita y Hansel und Gretel.

Un Logro Sin Precedentes

El año pasado, a sus 20 años, Morena hizo historia al ser seleccionada para unirse al coro del Metropolitan Opera House, convirtiéndose en la primera hispana y la más joven integrante de esta renombrada institución. “Aún no puedo creerlo, es un sueño hecho realidad”, dice con entusiasmo.

Desafíos en la Gran Ciudad

Adaptarse a Nueva York no fue fácil. “Extrañé mucho a mi familia, pero el ritmo frenético de la ciudad me permitió crecer. Sabía que estaba en el lugar indicado para desarrollar mi carrera”, reflexiona. Trabajó diversas labores para mantener su vida financiera mientras perseguía sus sueños artísticos, incluyendo conciertos y clases de canto.

El Camino hacia el MET

Su llegada al Metropolitan Opera fue inesperada pero bienvenida. Luego de una conversación con una colega sobre audiciones, Morena se lanzó a la aventura y presentó su video al director de la institución. “Fue un proceso vertiginoso, pero sabía que estaba lista”, recuerda. Su desempeño en la audición realizada en el teatro le abrió las puertas a una nueva etapa profesional.

Compromiso y Pasión

Ahora, Morena se enfrenta a la exigencia de su nuevo rol. “Estoy en 12 o 15 óperas este año, y debo mantener una agenda muy ocupada. Pero me siento agradecida por poder dedicarme completamente a lo que amo”, comparte con pasión.

Una Artista Versátil

Morena sigue explorando su creatividad, no solo como intérprete, sino también como compositora. En marzo, presentará una de sus piezas orquestales en la ONU durante la cumbre de derechos de las mujeres, un logro que combina su amor por la música clásica y el jazz.

Visión Futura

A pesar de sus logros, Morena no se conforma. “Mi sueño es llevar la música en español a más escenarios y, por supuesto, cantar en el Teatro Colón como solista”, concluye con una mirada llena de determinación.