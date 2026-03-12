Manuel Adorni concluye el Argentina Week en Nueva York y defiende el viaje de su esposa

Durante el cierre del Argentina Week en Nueva York, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aprovechó la ocasión para dirigirse a empresarios e inversores internacionales, destacando las oportunidades de inversión en el país y respondiendo a las críticas sobre el viaje de su esposa.

El evento, que congregó a líderes empresariales y financieros, fue un espacio clave para presentar la visión del gobierno de **Javier Milei** sobre el futuro económico de Argentina. Adorni apuntó a las descalificaciones que rodearon la gira oficial, argumentando que intentos de deslegitimación a través de «fake news» no lograrán apartar al gobierno de su rumbo y objetivo principal: atraer inversiones.

Controversia por el Viaje de su Esposa

Las declaraciones de Adorni se produjeron en medio de un debate por la presencia de **Bettina Angeletti**, su esposa, en la comitiva presidencial durante la visita a Estados Unidos. La controversia se intensificó tras la difusión de una foto de la pareja en la tumba del rabino **Menachem Mendel Schneerson** en Queens, lo que generó cuestionamientos sobre la participación de familiares en el avión presidencial **ARG-01**.

En respuesta, Adorni aclaró que no hubo irregularidades, indicando que su esposa fue una invitada de la Presidencia y que sus gastos no corrieron por cuenta del Estado. Además, defendió el tamaño reducido de las comitivas oficiales, afirmando que son las más pequeñas de la historia.

“Vengo a deslomarme y era mi deseo”: así resumió Adorni la implicancia de su viaje, reafirmando que la principal agenda es promover oportunidades de inversión en Argentina.

Una Oportunidad para Invertir

El mensaje de Adorni enfatizó que Argentina está en un proceso de transformación económica, con reformas que son fundamentales para generar un entorno favorable al sector privado. «La Argentina es tierra fértil para invertir. Las oportunidades están sobre la mesa y las reformas están en marcha», declaró ante un auditorio compuesto por empresarios y ejecutivos.

Los sectores con mayor potencial, según el funcionario, incluyen energía, minería, agroindustria, servicios financieros, tecnología e industria del conocimiento. Estos podrían experimentar un crecimiento significativo si se mantienen las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Mirando Hacia el Futuro

El **Argentina Week** no solo buscó proyectar una imagen positiva de Argentina ante el capital internacional, sino que también sirvió como plataforma para discutir la estrategia del gobierno en torno a la estabilización de la macroeconomía y la creación de un marco regulatorio más predecible.

Adorni concluyó afirmando que el interés generado entre los inversores fue notable y que la intención oficial es hacer de este tipo de eventos una práctica recurrente. «El Argentina Week no es un punto de llegada. Es apenas el comienzo de una etapa en la que queremos abrir definitivamente la Argentina al mundo», aseguró.