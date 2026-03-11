El oficialismo asegura su control en el Senado para nombrar jueces y fiscales

La incorporación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia abre un nuevo capítulo en la reestructuración del Poder Judicial en Argentina. Con más de 300 cargos vacantes, la presión crece para nombrar jueces y fiscales en un clima político tenso.

Urgente Necesidad de Nombramientos Judiciales

Tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el Senado retoma el debate sobre más de 300 cargos judiciales aún sin cubrir. En las próximas semanas, se espera que ingresen pliegos para cubrir las vacantes más críticas.

Movimientos Políticos en el Senado

Para avanzar en la presentación de los pliegos, el oficialismo deberá convocar a una sesión urgente, facilitando así el envío del pedido del Ejecutivo a la comisión de Acuerdos, liderada por Patricia Bullrich. Esta táctica busca asegurar que el proceso sea fluido y sin imprevistos.

Uno de los mayores retos que enfrenta el Gobierno es la falta de proyectos listos para llevar al recinto, lo que limita el avance en las nominaciones judiciales. Tras una fase intensa de sesiones extraordinarias que incluyó tres en una semana, la actividad legislativa parece haberse desacelerado.

Próxima Sesión en el Horizonte

Este martes, el oficialismo alcanzó un acuerdo con sus aliados para convocar a una sesión el miércoles. En el orden del día se incluyen pliegos diplomáticos, militares y, de especial interés, el de Carlos Mahiques, padre del nuevo Ministro. Este último busca una aprobación que le permita continuar durante cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal, justo antes de su jubilación.

Propuestas de Nominación en el Poder Judicial

Juan Bautista Mahiques tiene como objetivo prioritario revisar una lista preliminar de entre 30 y 50 nombres para presentar los pliegos al Congreso. Las vacantes más urgentes que se pretenden ocupar son en las cámaras civiles, de familia y los tribunales de Comodoro Py.

Los últimos datos del Consejo de la Magistratura indican que hay 78 concursos en trámite para diversos cargos judiciales, además de 203 vacantes en el ámbito del Ejecutivo, lo que subraya la necesidad urgente de acción.

Foco en los Juzgados Electorales

Los juzgados con competencia electoral son un punto crítico en este proceso, atendiendo que se encuentran vacantes tribunales en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Río Negro y San Juan. La designación de candidatos en estas áreas será central en las negociaciones políticas entre el Gobierno y los senadores.

Con las elecciones generales del 2027 en el horizonte, el tema judicial se perfila como una de las prioridades del actual Gobierno. La conversación sobre la designación de jueces y fiscales ha sido una constante desde el inicio de la administración, a pesar de las dificultades internas en la coordinación de propuestas.

Desafíos Políticos y Estrategias

Pese a haber intentado consensuar con la oposición y el kirchnerismo, la falta de claridad en el cargo del interlocutor ha complicado la situación. Las tensiones aumentaron tras la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, cuyas pliegos fueron rechazados de manera histórica por el Senado.

Después de este revés, el Gobierno tuvo que postergar las discusiones sobre dos vacantes en la Corte y prevenir que la controversia afectara los nombramientos de jueces y fiscales. Esta situación fue impulsada por la reciente victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, que le permitió acercarse a los dos tercios necesarios para la designación de ministros de la Corte.

Control de la Comisión de Acuerdos

El oficialismo se encuentra en una posición favorable gracias al control que ejerce sobre la comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto. Bullrich se ha asegurado de rodearlo de aliados, dejando un escaso margen para el peronismo K.

Además, la comisión cuenta con representantes leales a Karina Milei y otros aliados estratégicos. La situación es favorable para avanzar en el proceso de nominación, pues los libertarios tienen suficiente representación para garantizar el quórum necesario.