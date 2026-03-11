Google supera a ChatGPT: Su IA se convierte en la más utilizada del mundo

Google Gemini Desbanca a ChatGPT: La Revolución en Inteligencia Artificial

El vertiginoso ascenso de Google Gemini ha sorprendido al mundo, superando en tráfico a ChatGPT por primera vez en la historia de la inteligencia artificial. Este cambio marca una nueva era para los asistentes virtuales.

11.03.2026 • 18:00hs • INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Gemini: Un Crecimiento Imparable

De acuerdo con las estadísticas más recientes de SimilarWeb, el sitio de Google Gemini alcanzó un asombroso aumento del 643% en visitantes interanuales. En cambio, su competidor, ChatGPT, experimentó un modesto crecimiento del 37%.

Este cambio ha llevado a Gemini a superar los 750 millones de usuarios activos mensuales en febrero, reafirmándose como el asistente de inteligencia artificial de mayor auge a nivel global.

Un Cambio de Liderazgo Significativo

La supersación de Gemini sobre ChatGPT representa no solo un acontecimiento aislado, sino el resultado de una estrategia de integración profunda de las herramientas de IA dentro de la experiencia diaria de navegación de los usuarios. A diferencia de ChatGPT, que se presenta como un destino al que se accede de forma específica, Gemini ha sido incorporado por Google en sus servicios cotidianos, facilitando el acceso y el uso.

Gemini superó a ChatGPT como el modelo de IA más utilizado del mundo en febrero de 2026

Innovaciones Técnicas que Marcan la Diferencia

La cercanía de Gemini en la barra de búsqueda de Chrome y la sustitución del antiguo Google Assistant en celulares han sido clave para captar tráfico de forma natural. Esta herramienta se ha convertido en la opción predeterminada para realizar consultas rápidas y tareas complejas.

Además, la multimodalidad nativa de Gemini, que le permite interactuar en tiempo real a través de video, voz y texto simultáneamente, se presenta como un factor crucial en su ascenso. Esta capacidad de procesar grandes volúmenes de información en segundos ha captado la atención de profesionales y académicos por igual.

El Desafío para ChatGPT

A pesar de las continuas innovaciones y su fuerte presencia de marca, ChatGPT comienza a enfrentar desafíos. No controla el hardware ni los navegadores que dominan la actividad digital, lo cual limita su alcance. Recientemente, perdió el liderazgo en su versión móvil frente a Claude, la nueva IA de Anthropic, que ha superado a ChatGPT en descargas en la App Store.