Error de Cartografía Militar Provoca Bombardeo de EE. UU. a una Escuela en Irán

El 28 de febrero, un devastador accidente dejó más de 150 vidas perdidas en Irán cuando un misil estadounidense erróneamente dirigido alcanzó una escuela primaria. Las revelaciones sobre la confusión en la localización de objetivos han puesto en la mira al Pentágono.

La confusión sobre las coordenadas geográficas resultó en una tragedia sin precedentes. Según reportes de The New York Times, el misil Tomahawk lanzó su mortífero impacto contra una institución educativa en el sur de Irán, en lugar de la base militar que era su objetivo original.

Origen del Error en la Operación Militar

El informe revela que un error significativo en la información cartográfica utilizada por las fuerzas estadounidenses llevó a un ataque mortal. Aunque la investigación continúa, los hallazgos preliminares sugieren que el misil desvió su rumbo, golpeando una escuela primaria en la localidad de Minab. El presidente Donald Trump intentó desvincular a su administración del hecho, culpando inicialmente a Irán por supuestas fallas en su propio armamento.

Controversia Sobre el Uso de Misiles Tomahawk

Las tensiones aumentaron cuando se hizo público un video que confirma el impacto del misil en una ubicación cercana a la escuela, asociada con la Guardia Revolucionaria Iraní. Trump reiteró la idea de que Irán poseía tecnología Tomahawk, equipamiento que solo se distribuye a aliados cercanos de Estados Unidos. Prometió acatar los resultados de la investigación oficial para esclarecer responsabilidades.

La Respuesta de la Casa Blanca

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, defendió la libertad de expresión del presidente ante las acusaciones de desinformación sobre el armamento iraní. Afirmó que Trump «tiene derecho a compartir sus opiniones» y que respeta el proceso de investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el uso de datos obsoletos en este contexto mortal.