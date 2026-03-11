Cuerpos hallados en inundaciones de Queensland podrían ser de mochileros desaparecidos

Las recientes inundaciones en Queensland han cobrado sus primeras víctimas fatales, marcando un episodio trágico en el contexto de una crisis climática en aumento.

Los cuerpos de dos turistas hallados en un vehículo

En un giro devastador en la búsqueda de dos mochileros desaparecidos, las autoridades informaron sobre el descubrimiento de dos cuerpos en un automóvil en el área de North Burnett, en Australia. Se cree que se trataba de un hombre de 26 años y una mujer de 23, quienes viajaban desde Brisbane a esta región afectada por las fuertes lluvias.

Un operativo de búsqueda intensivo

La desaparición de los turistas desató un amplio operativo que abarcó la zona desde Kilkivan hasta Mundubbera, en el oeste de Gympie, donde las comunidades habían sido gravemente afectadas por el desbordamiento de ríos. Desde la mañana del miércoles, oficiales de policía y voluntarios del Servicio de Emergencias del Estado, junto con helicópteros, realizaron un rastreo exhaustivo.

Detalles del hallazgo

Los investigadores localizaron un vehículo plateado en el Kilkivan Tansey Road, donde posteriormente se confirmaron los hallazgos de los cuerpos. Equipos de buceo y forenses están actualmente analizando la escena para esclarecer las causas de la tragedia.

El impacto de las inundaciones en la comunidad

Este trágico hallazgo marca las primeras fatalidades relacionadas con las inundaciones en la región, donde se anticipa que más comunidades se vean afectadas en los próximos días. La localidad de Chinchilla, al noroeste de Brisbane, está en alerta, ya que el desbordamiento del Charleys Creek podría alcanzar niveles críticos.

Esperanza en medio del desastre

Los residentes de Chinchilla mantienen la esperanza de que el Charleys Creek no alcance los niveles devastadores que se registraron en 2011. El alcalde, Andrew Smith, mencionó que se esperaba que el nivel del agua alcanzara su pico alrededor de mediodía, lo que añade preocupación a una situación ya angustiante para muchas familias y negocios en la región.