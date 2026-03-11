Después de dos meses de obras, el Tren Mitre retoma su recorrido completo hasta Retiro

¡El Tren Mitre Regresa a Retiro! Este Jueves se Restablece el Servicio

Desde este jueves 12 de marzo, los usuarios del Tren Mitre pueden volver a disfrutar del servicio completo hacia la estación de Retiro, tras culminar exitosamente las pruebas de señalización.

Los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre retoman su recorrido habitual gracias a las pruebas operativas que se llevaron a cabo «en un tiempo récord», según informó Trenes Argentinos.

Pruebas Satisfactorias y Condiciones Óptimas

Las pruebas se realizaron sin pasajeros y confirmaron el funcionamiento del nuevo sistema de señalamiento, lo que permite asegurar «condiciones óptimas de circulación» para todos los viajes. Aunque inicialmente se había anunciado un retraso en la reactivación, el cumplimiento de los ensayos ha resultado en una confirmación positiva.

Una Renovación Esencial

Esta actualización, que se enmarca dentro del plan de Emergencia Ferroviaria, incluye la renovación del sistema de señalización en el ingreso a Retiro. Trenes Argentinos Infraestructura llevó a cabo la obra que mejorará significativamente la seguridad operacional en la línea.

Beneficios del Nuevo Sistema de Señalamiento

La modernización del sistema también implica mejoras en los estándares de frecuencia y velocidad, lo que beneficiará a todos los ramales. Se han reemplazado 120 kilómetros de cables, se han instalado nuevas señales y semáforos, y se ha realizado el traspaso a un sistema renovado, eliminando un equipamiento que tenía más de un siglo de antigüedad.

Desconexiones y Mejoras en el Servicio

Para llevar a cabo estas mejoras, se requirió desconectar la estructura existente, lo que obligó a suspender el servicio temporalmente desde el 10 de enero. Durante este tiempo, además, se renovaron 7,7 kilómetros de vías en el ramal Tigre, lo que suma un total de 29 kilómetros de nuevas vías, 13 estaciones actualizadas, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados.

Reducción de Tiempos de Viaje

Con la finalización de estas obras, se estima que, para mediados de año, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos, y se prevén nuevas mejoras que podrían restar otros 7 minutos para finales de 2026.

Así, los usuarios del Tren Mitre pueden disfrutar de un recorrido más ágil y seguro, reafirmando el compromiso de Trenes Argentinos con la modernización del transporte ferroviario en el país.