Empresas argentinas apuestan por eficiencia y certificaciones para destacar en el mercado global

Las empresas en Argentina están en una encrucijada crucial. En un contexto de desaceleración del consumo interno, se vuelve imperativo encontrar maneras de optimizar procesos y adoptar estándares internacionales que aseguren su competitividad en el mercado global.

En una reciente entrevista con Canal E, Laura Polonsky, directora de Mind & Progress, comparte su visión sobre cómo estas organizaciones están enfrentando retos significativos. Con la demanda de estándares elevados y la necesidad de adaptación, el camino hacia la eficiencia se ha vuelto fundamental.

Un Cambio de Paradigma Empresarial

Las empresas argentinas están atravesando un proceso de transformación estructural. La competitividad ya no es solo cuestión de precio, sino de calidad y certificaciones. “Nuestra consultoría se centra en ofrecer a las empresas la oportunidad de mejorar sus procesos y certificarse bajo normas, como las ISO, que son reconocidas a nivel mundial”, afirmó Polonsky.

“Este enfoque no se limita a la calidad, también abarca áreas como la protección ambiental y la seguridad de la información. La implementación de estos estándares permite a las organizaciones robustecer su posicionamiento en el mercado”, agregó.

El Dilema de la Eficiencia

De cara al 2026, las empresas deben equilibrar la reducción de costos con la elevación de estándares operativos. “Este es un reto que genera discusiones internas. Las compañías buscan eficientizar sus recursos al tiempo que elevan sus criterios, lo cual es fundamental para cumplir con las exigencias del mercado global”, detalló Polonsky.

Las oportunidades en el comercio internacional hacen que este proceso de redefinición sea aún más relevante. “Surge una contradicción entre la necesidad de ahorrar y la urgencia de mejorar los procesos para alinearse con los estándares internacionales”, sostuvo.

Estrategias para Atraer Clientes

En el ámbito de las estrategias comerciales, Polonsky resaltó la importancia de ofrecer valor genuino a los clientes. “Las mejores prácticas implican el desarrollo de servicios que no solo satisfacen las necesidades de los consumidores, sino que también generan relaciones duraderas”, aseguró.

La colaboración a través de redes profesionales se convierte en un activo esencial. “Conectar con otros profesionales y compartir experiencias te posiciona como un referente en tu campo, al mismo tiempo que enriquece el tejido empresarial”, enfatizó.

Muchos proveedores buscan cumplir requisitos más estrictos para licitaciones o exportaciones, lo que hace que el asesoramiento especializado sea indispensable. “Las consultorías están colaborando con empresas para que puedan cumplir con estándares necesarios para competir”, concluyó Polonsky.

En este contexto de cambios, contar con expertos para acelerar procesos se convierte en un elemento diferenciador. “Colaborar con profesionales externos no solo ordena las acciones, sino que asegura la efectividad de las iniciativas”, concluyó.