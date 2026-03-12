Uber alerta: el 80% de los empleos se transformarán por la IA para 2035

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, advierte sobre los cambios radicales que trae la inteligencia artificial al mercado laboral global, con un asombroso 80% de los empleos enfrentando transformaciones antes de 2035.

Un Futuro Laboral en Evolución

Durante un foro tecnológico reciente, Khosrowshahi compartió su visión sobre el futuro del empleo, subrayando que la automatización de tareas repetitivas impactará la naturaleza de muchas profesiones, incluso aquellas consideradas intelectuales.

Más que Desempleo: Una Oportunidad de Metamorfosis

El líder de Uber enfatizó que la IA no debe ser vista únicamente como una amenaza; más bien, actuará como un catalizador para una metamorfosis en el entorno laboral. Aunque la mayoría de los trabajadores no serán reemplazados, sus funciones diarias sufrirán modificaciones significativas.

Adaptación y Aprendizaje Continuo: Claves del Futuro

Khosrowshahi indicó que, para sobrevivir en la próxima década, la capacidad de adaptación y el aprendizaje constante se volverán esenciales. Dominar las herramientas de inteligencia artificial será crucial para seguir siendo competitivo en cualquier sector.

La Transformación ya Comenzó

Desde la perspectiva de Uber, la integración de modelos de IA con el fin de optimizar la logística y el servicio al cliente ya está en marcha. Sin embargo, el CEO advierte que esto es solo el comienzo de una reconfiguración más amplia de la economía de servicios.

Reestructuración Empresarial y Nuevas Demandas

Se espera que, para 2035, la IA gestione flujos de trabajo enteros, lo que obligará a las empresas a ajustar sus estructuras jerárquicas y permitirá a los empleados centrarse en tareas que requieran creatividad, empatía y juicio crítico.

Llamado a la Acción para Gobiernos y Educadores

Khosrowshahi también lanzó un mensaje claro a gobiernos e instituciones educativas: es crucial integrar la IA en los sistemas de formación para no quedar atrás en esta revolución. La próxima década es una oportunidad vital para establecer redes de seguridad social y programas de capacitación masiva que suavicen el impacto del desplazamiento laboral.

El CEO concluyó que el periodo de diez años que queda hasta 2035 presenta una ventana de oportunidad crítica para prepararse ante los desafíos y aprovechar la inminente mejora en productividad que la tecnología puede ofrecer.