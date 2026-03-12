España destituye oficialmente a su embajador en Israel en medio de tensiones con Tel Aviv

Título: Crisis Diplomática: España Retira a su Embajadora en Israel

Bajada: La decisión del gobierno español de destituir a Ana Sálomon marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre ambos países en medio de una creciente convulsión política en el Medio Oriente.

El gobierno español ha decidido destituir oficialmente a su embajadora en Israel, Ana Sálomon. Esta medida fue comunicada el martes a través del boletín oficial del país, después de su aprobación en la última reunión del Consejo de Ministros.

Con esta decisión, España dejará su embajada en Tel Aviv sin un embajador permanente, operando con un encargado de negocios, un rango diplomático inferior. Este gesto es visto como una respuesta tras la acción similar tomada por Israel con su misión diplomática en Madrid.

La situación se intensificó cuando Sálomon fue llamada de regreso a España en septiembre, luego de que el primer ministro Pedro Sánchez anunciara medidas para detener lo que definió como un genocidio en Gaza, en respuesta a la guerra devastadora que Israel emprendió tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por el grupo militante palestino Hamas en el sur de Israel.

Más Tensión: Acusaciones de Antisemitismo

Tras estas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de antisemitismo, lo que llevó a que se prohibiera la entrada de dos de sus ministros a Israel. Este episodio ha marcado un nuevo descenso en las ya tensas relaciones entre ambos países.

Un vacío diplomático persistente

Desde 2024, Israel no cuenta con embajador en España, luego de que España reconociera oficialmente un estado palestino. En mayo de ese año, Israel decidió retirar a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon. Aunque se esperaba el nombramiento de un reemplazo, la persona seleccionada renunció a su puesto, dejando la embajada vacante.

En la actualidad, la representación diplomática de Israel en Madrid está a cargo de la Chargé d’Affaires, Dana Erlich, lo que refleja una compleja dinámica en las relaciones entre ambas naciones.