INDEC Revela Este Jueves la Inflación de Febrero: Esperan un Aproximado del 3%

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentará el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a febrero, que se anticipa se mantendrá en torno al 3%, siguiendo la tendencia de enero.

El Índice de Precios al Consumidor mostrará una inflación elevada, estimada en un 3% mensual para febrero, similar al 2,9% del mes anterior, según análisis de diversas agencias. La mayoría de los estudios privados, salvo unas pocas estimaciones, proyectan un escenario donde la inflación se mantendrá tensa.

Detalles del Relevamiento de Expectativas de Mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, calcula que la inflación de febrero se ubicará en un 2,7%, con una proyección interanual que podría alcanzar el 26,1% anual hacia fin de año. En sintonía, la inflación de los trabajadores mostró una estabilidad del 2,7% en este segundo mes del año, igualando el índice de enero y acumulando un 5,5% en lo que va de 2026, con un incremento interanual del 31,1% según la UMET.

Inflación en Detalle: Sectores más Afectados

Según el análisis de la consultora Equilibra, la inflación de febrero se estimó en un 2,9%, destacándose aumentos significativos en vivienda, agua y electricidad (6,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%) y restaurantes y hoteles (3,4%). La variación interanual en este caso se calcula en un 33%.

Un Contexto Cambiante

Gonzalo Carrera, economista senior de Equilibra, comentó sobre la evolución de los precios relativos en los últimos años, indicando que mientras los precios de la ropa y otros bienes durables han bajado, las tarifas de servicios públicos y ciertos alimentos se han encarecido, golpeando cada vez más el presupuesto familiar.

Perspectivas desde Otras Consultoras

EcoGo Consultores señala un incremento en alimentos y bebidas del 2,9% durante febrero, mencionando especialmente el alza en el precio de la carne (5,2%) y aceites (6,8%). A pesar de esto, la Fundación Libertad y Progreso reporta un cierre de mes en 2,8%, y una variación interanual del 32,7%, lo que implica un repunte de precios por cuarto mes consecutivo.

Dinámica de Precios: Comportamientos Dispares

El análisis de este período mostró variaciones en el ritmo de los precios, destacando una subida inicial del 1,4% en la primera semana. Sin embargo, la segunda semana registró un enfriamiento en los precios, seguido de un ligero repunte en la última semana, mientras que el tipo de cambio mostró un leve retroceso del 3%, contribuyendo a la estabilidad del contexto económico.