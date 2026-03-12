Macron se opone a levantar sanciones contra Rusia

Tras una cumbre de líderes del G7, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que la crisis energética provocada por el conflicto en Irán no debe llevar a un cambio en las sanciones a Moscú, enfatizando la necesidad de mantener la presión sobre Rusia.

Impacto de la Crisis en el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en el foco de tensiones crecientes. Macron expresó que no ha recibido confirmación sobre la posible colocación de minas navales por parte de Irán en esta zona crítica, a pesar de los recientes informes de EE.UU. sobre la destrucción de embarcaciones iraníes capaces de realizar tales acciones.

Iran y sus Capacidades Militares

A pesar de los ataques recientes de EE.UU. e Israel a objetivos iraníes, Macron advirtió que no se debe subestimar el poderío militar de Irán. Aunque se ha infligido daño considerable a sus capacidades balísticas, el mandatario francés subrayó que «Irán continúa atacando a varios países de la región».

Demandas a EE.UU. para Clarificar Objetivos

El líder francés instó al presidente estadounidense Donald Trump a que aclare los siguientes pasos en el conflicto, solicitando una definición clara de los objetivos finales y la velocidad de las operaciones. Estas solicitudes ponen de relieve la necesidad de una mayor coordinación internacional ante la crisis.

Consecuencias Globales de la Tensión Energética

La crisis no solo afecta a los mercados de petróleo; también impacta en el suministro global de otros productos esenciales, como los fertilizantes, lo que podría tener repercusiones directas en la producción agrícola y la seguridad alimentaria mundial.

Acciones de la Agencia Internacional de Energía

En respuesta a la situación, la Agencia Internacional de Energía decidió liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas globales, con Francia contribuyendo paulatinamente con hasta 14.5 millones de barriles de sus propias reservas. Este esfuerzo busca estabilizar los precios internacionales en un contexto en el que se estima que alrededor del 20% de la capacidad de producción mundial de petróleo está interrumpida debido a la crisis en la región.

Llamado a un Alto el Fuego

Macron también hizo un llamado urgente a un alto el fuego, advirtiendo que un conflicto prolongado exacerbaría aún más la situación económica y de seguridad global, enfatizando la importancia de restaurar la estabilidad.