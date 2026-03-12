No se postulará en las próximas elecciones de su sindicato

Roberto Baradel se Retira de Suteba: Fin de una Era en el Gremialismo Docente

Después de casi dos décadas de intensa actividad al frente del sindicato docente Suteba, Roberto Baradel decide dar un paso al costado. Su trayectoria está marcada por luchas significativas que dejaron huella en la educación de la provincia de Buenos Aires.

Roberto Baradel, emblemático líder del sindicato docente Suteba, anunció que no se postulará este año para continuar al frente de la organización. Con 58 años, su decisión marca el cierre de una etapa llena de desafíos y controversias.

Un Retiro Estratégico

A pesar de su salida de Suteba, Baradel planea seguir activo en la conducción de Ctera y la CTA, donde también serán renovados los cargos. Esta decisión refleja su intención de mantener influencia en el ámbito educativo, aunque en un rol diferente.

La Historia de un Líder Gremial

La carrera de Baradel comienza en su juventud, como docente en Villa Urbana, pero su notoriedad creció a partir de una serie de enfrentamientos con figuras políticas, particularmente durante la gestión de María Eugenia Vidal. Enfrentamientos que, según sus palabras, fueron impulsados más por la gobernadora que por su gremio.

Conflictos que Marcaban la Agenda Educativa

Los paros docentes y las tensiones con el gobierno provincial fueron constantes. El año 2017 se destacó especialmente por una serie de huelgas que interrumpieron las clases y polarizaron la discusión educativa. En aquel entonces, Baradel lideró una dura lucha por mejoras salariales y condiciones laborales.

Un Nuevo Contexto Bajo la Gestión Actual

Con la llegada de Alberto Fernández y Axel Kicillof al poder, el tono de los conflictos gremiales cambió. Durante la pandemia, Baradel abogó por el cierre de escuelas para proteger la salud pública, marcando un cambio en su enfoque gremial.

El Futuro de Suteba

Con la inminencia de las elecciones en Suteba, la lista Celeste, liderada por María Laura Torre, se posiciona como continuadora del legado de Baradel. Enfrentará a la Lista Multicolor, encabezada por la diputada Romina Del Plá, en una contienda que promete ser reñida el próximo 13 de mayo.

Un Legado Controvertido

Baradel se despide de Suteba con la cabeza en alto, reflexionando sobre su contribución al movimiento sindical y su deseo de integrar a las nuevas generaciones. Asegura que seguirá luchando desde la CTA y Ctera, preparando el terreno para el futuro.

“Estoy tranquilo con lo que se logró”, concluye Baradel, un personaje que, sin duda, dejará un legado significativo en el sindicalismo argentino.