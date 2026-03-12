El cambio en los hábitos alimenticios de los argentinos: Adiós a las tres comidas diarias

La situación del consumo en Argentina se complica cada vez más. La inflación y el escaso poder adquisitivo están forzando a muchas familias a reconsiderar sus hábitos alimenticios.

En un contexto de elevada inflación y disminución del poder adquisitivo, el consumo de productos básicos en Argentina sigue en caída. El economista Damián Di Pace, en una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, expone cómo el incremento de precios y el aumento de deudas con tarjetas de crédito están limitando el presupuesto de los hogares para la compra de alimentos.

La Realidad de las Familias Argentinas

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, resalta que el 83% de las personas empleadas en Argentina enfrentan dificultades para acceder a la comida. Este dato, revelador, indica que muchos se ven obligados a saltarse comidas, un fenómeno que antes se asociaba más con la pobreza y ahora se presenta incluso entre trabajadores.

El Impacto de la Inflación

La caída en el consumo de alimentos, bebidas y productos de limpieza es evidente. Di Pace señala que, a pesar de que se ha leído que algunos segmentos del comercio electrónico han crecido, este representa solo un 4% del consumo masivo que monitorea el INDEC. Por lo tanto, el declive en la compra de productos de primera necesidad es alarmante.

El Apremio Financiero de las Familias

El cambio en el comportamiento de compra de los argentinos se refleja en la reducción de su necesidad de estoqueo. Con tasas de morosidad en tarjetas de crédito alcanzando el 9.3%, muchas familias están priorizando el pago de sus deudas sobre la compra de alimentos. Este contexto económico ha llevado a un número significativo de ciudadanos a la precariedad.

¿Hacia Dónde se Dirige la Economía?

La aceleración inflacionaria y su impacto en los ingresos hace que las familias se enfrenten a decisiones difíciles. Menos ingresos disponibles significan que muchas deben recortar gastos en servicios esenciales como transporte y salud para priorizar la compra de alimentos. Una dinámica peligrosa que podría agravar aún más la situación de la clase media, llevándola al borde de la pobreza.

Perspectivas Futuras

De cara a 2026, el pronóstico no es alentador para el consumo privado. Di Pace sugiere que la recuperación del mercado estará supeditada a una reducción en las tasas de interés, que actualmente son elevadas y limitan el acceso al crédito. Sin un cambio significativo, la tendencia de consumo seguirá siendo débil.

Las proyecciones presentan un panorama donde sectores como comercio, industria y construcción enfrentarán serios desafíos, a diferencia de los sectores que dependen del mercado externo, que podrían tener un mejor comportamiento.