Mapas y Datos Revelan la Magnitud de las Inundaciones Récord en el Norte de Australia

Las últimas lluvias han desatado inundaciones severas en varias regiones del norte australiano, dejando a comunidades en estado de alerta y con evacuaciones masivas.

Más de 90 estaciones de monitoreo en Nueva Gales del Sur, el Territorio del Norte y Queensland están experimentando niveles de inundación preocupantes, con registros que indican que algunos ríos aún están aumentando sus caudales. Las autoridades informan que la situación podría empeorar si los niveles de agua no alcanzan su punto máximo pronto.

Estado Actual de la Situación

Las recientes lluvias han provocado la clasificación de numerosas áreas como zonas de inundación menor, moderada o severa. Este escenario ha llevado a la declaración de emergencias en varios municipios que enfrentan inundaciones pluviales, lo que conlleva la posible evacuación de miles de personas.

Inundaciones Históricas en Katherine

Katherine ha sido una de las localidades más afectadas, enfrentando su peor inundación en décadas. Los residentes han sido advertidos sobre el riesgo de aguas contaminadas y la posible presencia de cocodrilos en las zonas inundadas. Durante el fin de semana, cientos de personas cerca del río Daly fueron evacuadas mediante operaciones aéreas hacia Darwin.

Mediciones Impactantes de Lluvia

Las estaciones de monitoreo han registrado precipitaciones récord. En el Territorio del Norte, áreas como Tipperary vieron más de 100 mm de lluvia en dos días consecutivos. En Queensland, el río Burnett ha colapsado, inundando hogares y negocios, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

Proyecciones y Futuras Inundaciones

El Bureau of Meteorology ha indicado que el río Daly posiblemente permanecerá por encima del nivel de inundación mayor durante al menos una semana más. Las lluvias torrenciales que afectaron a la región entre el 6 y 10 de marzo han dejado un panorama aterrador, con comunidades enfrentando desafíos sin precedentes.

Un Verano Oscuro en Australia

Este verano ha sido uno de los más húmedos en casi una década, con un aumento del 32% en las precipitaciones nacionales. Según los últimos datos, la temporada de lluvias en Darwin podría convertirse en la séptima más húmeda registrada, mientras que Katherine se acerca a la quinta mayor cantidad de lluvias en su historia.

A medida que la situación evoluciona, las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de las condiciones climáticas y brindando apoyo a las comunidades afectadas. Las imágenes e informes sobre las inundaciones están alimentando una creciente preocupación por las condiciones climáticas extremas que afectan a Australia.