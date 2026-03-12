Colegios Privados de la Provincia Alertan Aumento del 100% en Tasas Municipales

Las instituciones educativas privadas se encuentran en una situación crítica debido a un significativo aumento de las tasas municipales, lo que pone en riesgo su viabilidad económica.

Aumento Notable en las Tasas Municipales

La Asociación de Institutos Privados de Argentina (Aiepa) advirtió que, en 2026, algunos municipios han incrementado las tasas hasta un 100% en comparación con el año anterior. Esto afecta a más de 3.000 colegios en Buenos Aires y CABA.

Costos que Aumentan

Las ordenanzas establecen un cobro que varía entre el 0,02% y el 0,07% sobre la facturación mensual de cada centro educativo. Esto significa que, por cada millón de pesos recaudados, deben abonar entre $2.000 y $7.000. Aunque porcentualmente no es alto, afecta considerablemente los costos fijos, según Aiepa.

Desafíos Financieros Adicionales

La presión impositiva se suma a otros desafíos, como el aumento de servicios básicos (luz, gas y agua), el retraso en las autorizaciones para incrementar cuotas y la disminución de alumnos matriculados. El sistema de educación privada abarca el 30% de la cobertura educativa en la provincia, con aproximadamente 1,38 millones de estudiantes.

Subvenciones Estatales y Costos Asumidos

El 80% de las escuelas reciben cierto tipo de subvención para cubrir sueldos docentes, pero los demás costos deben ser asumidos por los administradores.

Reacciones del Sector Educativo

La indignación por estas tasas se intensifica, sobre todo después de que el Concejo Deliberante de Pilar aprobara un aumento significativo en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. Esta tasa pasó del 0,015% a 0,03%.

Impacto en la Educación

Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, expresó su preocupación señalando que estas medidas ocasionarán un fuerte impacto en las instituciones. Se estima que una escuela privada de tamaño medio podría enfrentar pagos de 1,5 a 2 millones de pesos mensuales en tasas municipales.

La Lucha Contra las Tasas Elevadas

Los líderes en la Provincia están trabajando en proyectos de ordenanza para reducir o eliminar lo que consideran tasas «exageradas». La situación es crítica, y Aiepa ya ha iniciado diálogos con varios concejos deliberantes para cambiar este escenario.

Presiones por Aumentos Salariales

A las dificultades financieras se suma el reciente acuerdo de aumento salarial del 9% para docentes, el cual aún no se traduce en un incremento correspondiente en las cuotas que cobran las escuelas.

Impacto en Inscripciones y Cierres de Institutos

La combinación de desajustes financieros y la disminución en la cantidad de inscriptos ha llevado al cierre de varios colegios. Una caída de aproximadamente 300.000 alumnos en los últimos cuatro años en todo el sistema educativo se suma a la crisis.