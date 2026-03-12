Goldman Sachs impulsa ETF de XRP en un repunte notable

Los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas, especialmente Bitcoin y XRP, están ganando terreno entre los inversores institucionales y minoristas, a pesar de la volatilidad del mercado.

En un clima de incertidumbre, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de criptomonedas finalmente están viendo luz verde, captando importantes inversiones en un corto período.

Los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas (ETF) están reafirmando su posición como una de las opciones preferidas por inversionistas institucionales y minoristas, a pesar de las fluctuaciones del ecosistema hasta ahora en 2026.

Recientemente, se reveló que los ETF de Bitcoin (BTC) captaron u$s251 millones en un solo día en EE.UU, mientras que Goldman Sachs sorprendió al mercado al convertirse en el principal inversor institucional en los ETF de XRP, con una participación aproximada de u$s154 millones.

Bitcoin: Un Resurgir Monetario de u$s251 Millones en un Día

Datos de SoSoValue indican que el Bitcoin al contado logró captar u$s251 millones en entradas netas el 10 de marzo, alcanzando un total mensual de u$s1.560 millones, frente a salidas por u$s576 millones en febrero.

Este aumento en inversiones ocurrió a pesar de que el precio de Bitcoin retrocedió brevemente bajo los u$s70.000 pero terminó estabilizándose alrededor de u$s69.800.

La tendencia sugiere que los institucionales siguen considerando a BTC como un activo seguro, a pesar de la volatilidad a corto plazo.

Por primera vez en cinco meses, los ETF de Bitcoin han registrado dos semanas consecutivas de flujos positivos. Esto indica un regreso cauteloso pero firme de los inversionistas al principal activo digital.

Goldman Sachs se Destaca en el Juego de XRP

Por otro lado, los fondos de criptomonedas como XRP han sufrido salidas de aproximadamente u$s3,9 millones en la misma jornada, marcando cuatro sesiones consecutivas de pérdidas.

Goldman Sachs ha emergido como el mayor tenedor institucional de fondos de XRP, con una exposición cercana a los u$s154 millones, a diferencia de otros competidores menores como:

Millennium Management (23 millones) y Logan Stone Capital (5,3 millones).

Este movimiento indica un cambio interesante: mientras Bitcoin y Ethereum se consolidan como reservas de valor y plataformas de contratos inteligentes, XRP está ganando relevancia como activo para pagos transfronterizos y liquidez regulada.

A pesar de la presencia de grandes actores en este mercado, los ETF de XRP continúan siendo mayoritariamente impulsados por inversores minoristas, con solo el 15,9 % de sus activos visibles en las declaraciones trimestrales de instituciones estadounidenses.

La apuesta de Goldman Sachs sobre XRP simboliza la confianza en la utilidad práctica del token y en la estabilidad que brindan sus ETF en un entorno volátil.

En el contexto actual de tasas de interés elevadas y más escrutinio regulatorio, los fondos de XRP podrían convertirse en una opción atractiva para diversificar carteras de inversión institucionales.