“Atlassian despide a 1,600 empleados en medio de su impulso hacia la IA”

La gigante de software Atlassian ha tomado la difícil decisión de despedir al 10% de su equipo, un total de aproximadamente 1,600 empleados, mientras se reestructura para intensificar su inversión en inteligencia artificial.

Impacto Global de los Despidos

Según un portavoz, más de 900 de los puestos afectados pertenecían a áreas de investigación y desarrollo de software. La mayoría de los trabajadores de Atlassian se desempeñan en ingeniería y diseño de software, representando más del 50% de su plantilla de 13,813 empleados al cierre de junio de 2025.

De los despidos, alrededor de 640 empleados están ubicados en América del Norte, 480 en Australia y 250 en India, con el resto disperso por Japón, Filipinas, Europa, Medio Oriente y África.

Declaraciones del Co-fundador

Mike Cannon-Brookes, co-fundador de la empresa, ha comunicado a los empleados que esta decisión es «lo correcto para Atlassian». Sin embargo, reconoció la dificultad del momento y su impacto emocional. “Sé que esto afecta profundamente a cada uno de ustedes,” expresó en una nota dirigida a su equipo.

El Efecto de la Inteligencia Artificial

La compañía ha visto caer más de la mitad de su valor de mercado desde inicios de 2026, mientras los inversionistas temen que la inteligencia artificial haga obsoletas los servicios de Atlassian. Esta tendencia desafiante también ha afectado enormemente la fortuna de sus fundadores.

Cannon-Brookes sugirió que el uso de IA ha transformado las habilidades y roles requeridos, lo que llevó a la reestructuración con el fin de fortalecer la posición financiera de la empresa y autofinanciar su futura inversión en tecnología AI y ventas empresariales.

Reacciones de los Trabajadores y Su Representación Sindical

El sindicato que representa a los trabajadores de Atlassian, Professionals Australia, recibió noticias de los despidos el jueves. Paul Inglis, un director del sindicato, criticó el hecho de que los empleados fueran despedidos sin consulta previa, a pesar de ser profesionales experimentados que han contribuido al éxito de la empresa.

“Estos empleados merecen respeto y transparencia. Las decisiones que afectan su futuro deberían tomarse con su participación,” añadió Inglis.

Compensaciones y Soporte para Empleados Despedidos

Los empleados afectados recibirán un paquete de separación mínimo de 16 semanas de salario, planes de salud extendidos y un bono pro-rata anticipado. Además, se les ofrecerá un pago de USD 1,000 al devolver su computadora corporativa.

Aquellos en leave parental recibirán su salario completo, mientras que apoyo adicional será proporcionado a quienes estén en visas o busquen nuevos empleos dentro de la compañía.

.Desafíos Financieros y Cambios en el Liderazgo

La reestructuración también incluye la salida del director de tecnología, Rajeev Rajan, a finales de marzo, quien será reemplazado por Taroon Mandhana y Vikram Rao, considerados «talento de próxima generación en IA». La compañía prevé que los costos relacionados con los despidos alcancen hasta 174 millones de dólares, sumado a los gastos por reducción de espacio de oficina.

Despedidos en el Contexto del Sector Tecnológico

Atlassian no es la única empresa de tecnología que enfrenta estos desafíos; recientemente, otras empresas como Block y WiseTech también anunciaron despidos masivos atribuidos a la eficacia de la inteligencia artificial.

La respuesta positiva de los inversores tras el anuncio ha llevado a un aumento del 4% en las acciones de la compañía, lo que sugiere que los cambios son vistos como un paso hacia la sostenibilidad financiera futura.