Ariel Tejera: ‘Irán, un importante mercado para los productos agrícolas de Argentina’

En un contexto de incertidumbre global, el sector agropecuario argentino se encuentra en un espectro de fluctuaciones que podrían impactar severamente su producción.

Las tensiones geopolíticas y los cambios en los precios de los commodities han generado un clima de preocupación entre productores y analistas. Ariel Tejera, un periodista especializado en temas agrícolas, hace un llamado a la cautela, resaltando que la situación actual se ve influenciada tanto por los costos de producción como por la demanda internacional. “La realidad es que los mercados internacionales están muy convulsos en estas semanas”, comenta.

Impacto de los Insumos Agrícolas en la Cosecha

Uno de los puntos clave a observar es el costo de los insumos agrícolas, particularmente los fertilizantes. A pesar del aumento en los precios, Tejera subraya que el impacto aún no es evidente debido a que actualmente el sector se encuentra en la etapa de cosecha, donde la demanda de insumos es menor. “El precio de los insumos podría convertirse en un factor crítico al iniciar la siembra de trigo”, advierte.

El Papel de Irán en el Comercio Agroindustrial

Tejera también señala la importancia del comercio internacional, especialmente con naciones del Medio Oriente, como Irán, que se posiciona como un comprador relevante de productos agroindustriales argentinos. “Irán importa maíz, harina de soja y aceites, entre otros productos que Argentina tiene para exportar”, explica, destacando que cualquier escalada en el conflicto internacional podría alterar esos flujos comerciales.

Por qué los Precios en Chicago No Impactan en Argentina

A pesar de que los precios de los commodities han registrado fuertes aumentos en Chicago, Tejera señala que esta tendencia aún no se traduce en los valores de exportación en Sudamérica. “Muchos productores han observado que, aunque Chicago está en máximos históricos, el mercado argentino se comporta de manera diferente”, afirma.

La razón de esta disparidad radica en la influencia de fondos financieros en los mercados internacionales. “Los movimientos rápidos de estos fondos pueden generar aumentos significativos, pero esos cambios aún no son visibles en las exportaciones argentinas”, concluye.