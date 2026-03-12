UBA pide al Gobierno activar la Ley de Financiamiento Universitario para comenzar las clases

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha solicitado de manera urgente la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual es crucial para garantizar un presupuesto adecuado en el 2026.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tomó una decisiva postura este miércoles, reafirmando la emergencia presupuestaria y exigiendo al Gobierno nacional que active la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida surge a raíz de la falta de actualizaciones en el presupuesto nacional, lo que afecta profundamente las operaciones institucionales, incluidos sueldos y prestaciones esenciales.

Demandas Urgentes de la UBA

Las autoridades universitarias han señalado a los ministerios de Capital Humano y de Economía la necesidad urgente de actualizar el presupuesto acorde con la inflación actual y las exigencias del funcionamiento institucional, particularmente en áreas como salud, investigación y educación. Además, han subrayado la importancia de mejorar la infraestructura universitaria y de fortalecer las becas estudiantiles.

Docentes de la UBA han anunciado paros hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Una Ley olvidada

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en dos ocasiones por el Congreso, sin embargo, ha sido ignorada por el Poder Ejecutivo. Su no implementación pone en riesgo actividades fundamentales de la universidad. En su comunicado, la UBA argumentó que esta ley permitiría disponer de un presupuesto adecuado para las funciones educativas y de salud.

Emergencia Salarial: Un Tema Crítico

La UBA también ha declarado la emergencia salarial que afecta a todos sus trabajadores, incluidos profesionales de salud e investigadores. Sin recursos suficientes, se vería comprometida la calidad educativa y la atención en sus hospitales e institutos.

Un llamado a la acción

El consejo enfatiza que las universidades públicas son cruciales en la formación de futuros profesionales y requieren fondos adecuados para mantener sus operaciones. Estos centros educativos son responsables de casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios formados en Argentina.

La Ley de Financiamiento: Un Futuro incierto

A pesar de la aprobación del Gobierno, la ley sigue sin aplicarse debido a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. Se ha pedido un amparo judicial, resultando en un fallo a favor de los rectores, pero el Ejecutivo ha apelado. La comunidad universitaria ve con preocupación las limitaciones de los nuevos proyectos que buscan modificar la ley original.

Se esperan manifestaciones a partir del 16 de marzo por parte de asociaciones docentes, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias, en una clara respuesta a la delicada situación actual.