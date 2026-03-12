Isla de Jark: el estratégico refugio en Irán que Israel y EE.UU. evitan atacar

Los Ataques de Israel y EE. UU. a Irán: El Enigma de la Isla de Jark

En medio de una ofensiva militar, una pequeña isla se convierte en el bastión del petróleo iraní.

En una sorprendente escalada de tensiones, Israel y Estados Unidos han lanzado ataques aéreos masivos en Irán, apuntando a miles de objetivos en un intento de desestabilizar al régimen islámico que gobierna el país. Sin embargo, un punto estratégico crucial ha permanecido ileso: la isla de Jark, vital para el suministro de petróleo.

Operación Aérea de Amplias Dimensiones En un despliegue notable de más de 200 aeronaves y múltiples embarcaciones militares, las fuerzas de Israel y EE. UU. han atacado cerca de 5.000 objetivos en distintas ciudades iraníes. Los ataques han provocado tragedias, incluyendo la muerte de más de 1.000 personas, entre ellas al menos 100 niñas en un devastador bombardeo en una escuela de Teherán del pasado 28 de febrero.

La Isla de Jark: Corazón del Petróleo Irani A tan solo 28 kilómetros de la costa iraní, la isla de Jark, de 24 kilómetros cuadrados, es una instalación de almacenamiento que concentra el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo. Neil Quilliam, experto en Medio Oriente, destaca su importancia: “Un ataque a Jark podría ocasionar daños irreparables a la economía iraní”.

El Flanco Vulnerable que Permanece a Salvo A pesar de los intensos bombardeos, la infraestructura de Jark no ha sido atacada, lo que intriga a los analistas. Quilliam sugiere que tanto EE. UU. como Israel son conscientes de que golpear este punto vital de la economía iraní podría tener repercusiones drásticas y duraderas.

Historia y Significado Estratégico de Jark La isla ha tenido un rol crucial desde tiempos antiguos. Históricamente un puerto comercial, Jark ha pasado por varios dominios, y su importancia creció considerablemente en la década de 1950 cuando se estableció como centro de distribución de hidrocarburos, convirtiéndose en el principal punto de exportación del país.

Impacto en el Mercado Global Con un volumen de 1.3 millones de barriles de petróleo exportados diariamente, Jark es fundamental no solo para Irán, sino también para el equilibrio del mercado energético mundial. El cierre del estrecho de Ormuz representa un problema significativo, haciendo aún más crítico el mantenimiento de esta infraestructura.

Consecuencias de un Potencial Ataque Los analistas advierten que un ataque a Jark podría llevar a un aumento vertiginoso en el precio del petróleo, que ya ronda los 120 dólares por barril. Un posible ataque podría disparar estos precios a 150 dólares, lo cual tendría un impacto irreversible en la economía global.

Decisiones Estratégicas en Juego A pesar de la presión para debilitar al régimen iraní, Quilliam enfatiza la necesidad de considerar el futuro del proyecto de democracia que EE. UU. promueve en la región. La estabilidad de Jark es esencial para la estrategia estadounidense, y son pocos quienes se atreven a sugerir que un ataque conllevaría más beneficios que riesgos.

El Futuro de Jark en la Geopolítica Actual Ningún presidente estadounidense se ha atrevido a atacar Jark hasta ahora, aunque la situación actual puede cambiar. Durante este año, los expertos no descartan un ataque a pesar de que podría parecer irracional desde un punto de vista estratégico.