Sociedad

Descubre los Números Ganadores de la Quiniela – Miércoles 11 de marzo

¡Descubre los Resultados de la Quiniela del 11 de Marzo!

La popularidad de la quiniela en Argentina sigue creciendo, y los resultados de este 11 de marzo ya están aquí. ¡Entérate de los números ganadores y qué sorpresas trae el azar!

La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido por los argentinos, organizado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, los premios dependen de los aciertos, lo que lo hace aún más atractivo para los apostadores.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 1640

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 1640
  2. 9498
  3. 9079
  4. 4832
  5. 7930
  6. 9735
  7. 6630
  8. 5931
  9. 0787
  10. 5231
  11. 3017
  12. 6965
  13. 4732
  14. 9635
  15. 1361
  16. 3209
  17. 9363
  18. 9683
  19. 3019
  20. 7531

Resultados de la Quiniela Previa Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 4818

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 4818
  2. 3008
  3. 7567
  4. 9621
  5. 6662
  6. 2402
  7. 8163
  8. 7643
  9. 0495
  10. 5566
  11. 3676
  12. 6598
  13. 9593
  14. 4443
  15. 4930
  16. 0825
  17. 6003
  18. 9509
  19. 5972
  20. 5747

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 6359

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 6359
  2. 2833
  3. 7105
  4. 2749
  5. 9793
  6. 8538
  7. 9287
  8. 4843
  9. 4679
  10. 6967
  11. 6853
  12. 7511
  13. 4647
  14. 8921
  15. 6902
  16. 6672
  17. 5202
  18. 7096
  19. 7449
  20. 0221

Resultados de la Quiniela Primera Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 9132

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 9132
  2. 6939
  3. 8390
  4. 8251
  5. 2279
  6. 3137
  7. 1176
  8. 3584
  9. 8446
  10. 9494
  11. 5991
  12. 3583
  13. 3236
  14. 2931
  15. 8546
  16. 3822
  17. 9113
  18. 7323
  19. 5236
  20. 1018

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 6729

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 6729
  2. 0815
  3. 5870
  4. 5913
  5. 9689
  6. 8267
  7. 6373
  8. 8367
  9. 8130
  10. 6878
  11. 1761
  12. 3550
  13. 7192
  14. 3829
  15. 0813
  16. 4710
  17. 2174
  18. 0113
  19. 1656
  20. 0722

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 7710

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 7710
  2. 9829
  3. 0004
  4. 2499
  5. 3929
  6. 8615
  7. 1877
  8. 4930
  9. 9540
  10. 4627
  11. 4349
  12. 1422
  13. 4125
  14. 5861
  15. 5440
  16. 0831
  17. 1386
  18. 6114
  19. 4683
  20. 1756

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 7868

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 7868
  2. 9923
  3. 5398
  4. 1580
  5. 0134
  6. 9613
  7. 8769
  8. 4504
  9. 0081
  10. 4038
  11. 9772
  12. 4503
  13. 1832
  14. 0180
  15. 1309
  16. 7182
  17. 2707
  18. 2108
  19. 5183
  20. 9491

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 9224

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 9224
  2. 6948
  3. 2480
  4. 1999
  5. 8905
  6. 4335
  7. 3704
  8. 2090
  9. 6542
  10. 6426
  11. 8122
  12. 9989
  13. 0860
  14. 7091
  15. 1228
  16. 7119
  17. 1025
  18. 3511
  19. 1651
  20. 3256

Resultados Regionales de la Quiniela del 11 de marzo

Resultados en Córdoba

  • La Previa: 9602
  • La Primera: 0815
  • Matutina: 5588
  • Vespertina: 7508
  • Nocturna: (Pendiente)

Resultados en Santa Fe

  • La Previa: 3271
  • La Primera: 9822
  • Matutina: 5015
  • Vespertina: 4793
  • Nocturna: (Pendiente)

Resultados en Entre Ríos

  • La Previa: 0698
  • La Primera: 8270
  • Matutina: 0634
  • Vespertina: 6972
  • Nocturna: (Pendiente)

¿Cómo Jugar a la Quiniela?

Participar en la quiniela es sencillo. Los apostadores eligen una cantidad de dinero para apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los sorteos se realizan a lo largo del día, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.

Días y Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y están programados en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
