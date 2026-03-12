Descubre los Números Ganadores de la Quiniela – Miércoles 11 de marzo

La popularidad de la quiniela en Argentina sigue creciendo, y los resultados de este 11 de marzo ya están aquí. ¡Entérate de los números ganadores y qué sorpresas trae el azar!

La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido por los argentinos, organizado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, los premios dependen de los aciertos, lo que lo hace aún más atractivo para los apostadores.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 1640

Estos son los 20 números sorteados:

1640 9498 9079 4832 7930 9735 6630 5931 0787 5231 3017 6965 4732 9635 1361 3209 9363 9683 3019 7531

Resultados de la Quiniela Previa Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 4818

Estos son los 20 números sorteados:

4818 3008 7567 9621 6662 2402 8163 7643 0495 5566 3676 6598 9593 4443 4930 0825 6003 9509 5972 5747

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 6359

Estos son los 20 números sorteados:

6359 2833 7105 2749 9793 8538 9287 4843 4679 6967 6853 7511 4647 8921 6902 6672 5202 7096 7449 0221

Resultados de la Quiniela Primera Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 9132

Estos son los 20 números sorteados:

9132 6939 8390 8251 2279 3137 1176 3584 8446 9494 5991 3583 3236 2931 8546 3822 9113 7323 5236 1018

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 6729

Estos son los 20 números sorteados:

6729 0815 5870 5913 9689 8267 6373 8367 8130 6878 1761 3550 7192 3829 0813 4710 2174 0113 1656 0722

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 7710

Estos son los 20 números sorteados:

7710 9829 0004 2499 3929 8615 1877 4930 9540 4627 4349 1422 4125 5861 5440 0831 1386 6114 4683 1756

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad – 11 de marzo

Número ganador: 7868

Estos son los 20 números sorteados:

7868 9923 5398 1580 0134 9613 8769 4504 0081 4038 9772 4503 1832 0180 1309 7182 2707 2108 5183 9491

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – 11 de marzo

Número ganador: 9224

Estos son los 20 números sorteados:

9224 6948 2480 1999 8905 4335 3704 2090 6542 6426 8122 9989 0860 7091 1228 7119 1025 3511 1651 3256

Resultados Regionales de la Quiniela del 11 de marzo

Resultados en Córdoba

La Previa: 9602

La Primera: 0815

Matutina: 5588

Vespertina: 7508

Nocturna: (Pendiente)

Resultados en Santa Fe

La Previa: 3271

La Primera: 9822

Matutina: 5015

Vespertina: 4793

Nocturna: (Pendiente)

Resultados en Entre Ríos

La Previa: 0698

La Primera: 8270

Matutina: 0634

Vespertina: 6972

Nocturna: (Pendiente)

¿Cómo Jugar a la Quiniela?

Participar en la quiniela es sencillo. Los apostadores eligen una cantidad de dinero para apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los sorteos se realizan a lo largo del día, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.

Días y Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y están programados en cinco turnos: