Descubre los Números Ganadores de la Quiniela – Miércoles 11 de marzo

¡Descubre los Resultados de la Quiniela del 11 de Marzo!
La popularidad de la quiniela en Argentina sigue creciendo, y los resultados de este 11 de marzo ya están aquí. ¡Entérate de los números ganadores y qué sorpresas trae el azar!
La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido por los argentinos, organizado por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, los premios dependen de los aciertos, lo que lo hace aún más atractivo para los apostadores.
Resultados de la Quiniela Previa Ciudad – 11 de marzo
Número ganador: 1640
Estos son los 20 números sorteados:
- 1640
- 9498
- 9079
- 4832
- 7930
- 9735
- 6630
- 5931
- 0787
- 5231
- 3017
- 6965
- 4732
- 9635
- 1361
- 3209
- 9363
- 9683
- 3019
- 7531
Resultados de la Quiniela Previa Provincia – 11 de marzo
Número ganador: 4818
Estos son los 20 números sorteados:
- 4818
- 3008
- 7567
- 9621
- 6662
- 2402
- 8163
- 7643
- 0495
- 5566
- 3676
- 6598
- 9593
- 4443
- 4930
- 0825
- 6003
- 9509
- 5972
- 5747
Resultados de la Quiniela Primera Ciudad – 11 de marzo
Número ganador: 6359
Estos son los 20 números sorteados:
- 6359
- 2833
- 7105
- 2749
- 9793
- 8538
- 9287
- 4843
- 4679
- 6967
- 6853
- 7511
- 4647
- 8921
- 6902
- 6672
- 5202
- 7096
- 7449
- 0221
Resultados de la Quiniela Primera Provincia – 11 de marzo
Número ganador: 9132
Estos son los 20 números sorteados:
- 9132
- 6939
- 8390
- 8251
- 2279
- 3137
- 1176
- 3584
- 8446
- 9494
- 5991
- 3583
- 3236
- 2931
- 8546
- 3822
- 9113
- 7323
- 5236
- 1018
Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad – 11 de marzo
Número ganador: 6729
Estos son los 20 números sorteados:
- 6729
- 0815
- 5870
- 5913
- 9689
- 8267
- 6373
- 8367
- 8130
- 6878
- 1761
- 3550
- 7192
- 3829
- 0813
- 4710
- 2174
- 0113
- 1656
- 0722
Resultados de la Quiniela Matutina Provincia – 11 de marzo
Número ganador: 7710
Estos son los 20 números sorteados:
- 7710
- 9829
- 0004
- 2499
- 3929
- 8615
- 1877
- 4930
- 9540
- 4627
- 4349
- 1422
- 4125
- 5861
- 5440
- 0831
- 1386
- 6114
- 4683
- 1756
Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad – 11 de marzo
Número ganador: 7868
Estos son los 20 números sorteados:
- 7868
- 9923
- 5398
- 1580
- 0134
- 9613
- 8769
- 4504
- 0081
- 4038
- 9772
- 4503
- 1832
- 0180
- 1309
- 7182
- 2707
- 2108
- 5183
- 9491
Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia – 11 de marzo
Número ganador: 9224
Estos son los 20 números sorteados:
- 9224
- 6948
- 2480
- 1999
- 8905
- 4335
- 3704
- 2090
- 6542
- 6426
- 8122
- 9989
- 0860
- 7091
- 1228
- 7119
- 1025
- 3511
- 1651
- 3256
Resultados Regionales de la Quiniela del 11 de marzo
Resultados en Córdoba
- La Previa: 9602
- La Primera: 0815
- Matutina: 5588
- Vespertina: 7508
- Nocturna: (Pendiente)
Resultados en Santa Fe
- La Previa: 3271
- La Primera: 9822
- Matutina: 5015
- Vespertina: 4793
- Nocturna: (Pendiente)
Resultados en Entre Ríos
- La Previa: 0698
- La Primera: 8270
- Matutina: 0634
- Vespertina: 6972
- Nocturna: (Pendiente)
¿Cómo Jugar a la Quiniela?
Participar en la quiniela es sencillo. Los apostadores eligen una cantidad de dinero para apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los sorteos se realizan a lo largo del día, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.
Días y Horarios de los Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y están programados en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.