El aumento de la nafta impulsa la inflación de marzo y limita el margen del Gobierno para inyectar dinero en la economía

En medio de una creciente preocupación por la inflación, el precio de las naftas ha experimentado un aumento del 8% en marzo, lo que podría complicar aún más el panorama económico del país.

Expectativas en Torno a la Licitación de Bonos

El mercado está atento a la licitación de bonos que llevará a cabo hoy el Tesoro argentino, justo cuando se esperan los datos de inflación de febrero por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, la atención se centra en las implicaciones del índice de marzo, que se anticipa estará afectado por el reciente incremento en los precios de la nafta.

El Tesoro Renueva Más de $10 Billones

Hoy, el Tesoro Nacional buscará renovar casi $10 billones a través de la colocación de bonos a tasa fija de corto plazo, así como opciones ajustadas por inflación. Se espera que la estrategia del gobierno se oriente hacia la renovación total o parcial de esta deuda, en un intento por limitar la expansión monetaria en un contexto inflacionario adverso.

Mensajes del Presidente sobre la Inflación

El presidente Javier Milei se ha mostrado inquieto respecto a las repercusiones que podría tener esta licitación en las reservas. En una comunicación con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, expresó: “Preparate porque te van a salir los dólares por las orejas”, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de evitar que esta situación se traduzca en una mayor inflación.

Reducción de la Base Monetaria

A pesar de los desafíos, un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea revela que la base monetaria se ha contraído en $2 billones en lo que va del año. Este esfuerzo del gobierno busca que la inflación se mantenga por debajo del 2% mensual, un objetivo que parece complicado en el corto plazo.

Nafta y sus Consecuencias en los Precios Generales

El incremento de la nafta no solo se atribuye a factores locales; el precio del barril de petróleo ha superado los 90 dólares en el mercado internacional, lo que está generando presiones adicionales sobre los precios. Los analistas prevén que esta tendencia continuará al menos durante los próximos dos meses.

Estacionalidad y Otras Presiones Económicas

Marzo es un mes marcado por un aumento estacional en los gastos, debido al inicio del ciclo lectivo y la Semana Santa, lo que impacta también en los precios de alimentos y servicios públicos. La única buena noticia en este contexto es la reciente baja del dólar, que ha logrado bajar de los $1.400 en su cotización mayorista, actuando como un freno a la inflación.