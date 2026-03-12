Descubre el ciclo nasal: clave para una respiración saludable y consejos para preservarlo

La respiración nasal no es solo una cuestión de salud; es un proceso fascinante que afecta nuestro bienestar diario. Acompáñanos a explorar cómo funciona este ciclo respiratorio alternante.

La congestión nasal y el ciclo respiratorio

Estar enfermo o sufrir de alergias puede hacer que nuestra nariz se sienta bloqueada. Sin embargo, incluso en condiciones normales, es común notar que solo una de nuestras fosas nasales permite el paso del aire. No te alarmes, esto forma parte de un proceso corporal natural conocido como ciclo nasal.

Cambio natural en las fosas nasales

Efectivamente, nuestro cuerpo cambia de fosa nasal dominante cada dos horas mientras estamos despiertos. Durante el sueño, este ciclo se ralentiza, ya que nuestra respiración se vuelve menos activa.

Congestión y descongestión

El ciclo nasal consiste en dos fases: la de congestión, donde una fosa nasal se bloquea momentáneamente, y la de descongestión, donde la fosa opuesta se abre. El objetivo es permitir que ambas fosas nasales se alternen en su función y se mantengan saludables.

Regulación del ciclo nasal

Este mecanismo es controlado automáticamente por el hipotálamo. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar problemas con este ciclo, especialmente quienes padecen trastornos hipotalámicos. La dominancia de la fosa nasal izquierda puede ser más común en personas diestras.

Estado físico y ciclo nasal

Interesantemente, hay estudios que sugieren que cuando la fosa nasal derecha está activa, el cuerpo se encuentra en un estado de mayor alerta. En cambio, la dominancia de la fosa izquierda podría estar asociada a un estado más relajado.

Importancia del ciclo nasal

Este ciclo no solo regula la respiración, sino que también actúa como un filtro contra patógenos. Alrededor de 12,000 litros de aire pasan diariamente por nuestras fosas nasales, por lo que es vital que alternemos la fosa dominante para proteger nuestra salud respiratoria.

Factores que afectan el ciclo nasal

Varios elementos pueden interferir con la función del ciclo nasal. Resfriados, alergias y ciertos medicamentos pueden afectar la producción de moco e inflamación en los tejidos nasales, dificultando su correcto funcionamiento.

Además, problemas estructurales como pólipos nasales o un tabique desviado pueden crear obstrucciones, haciendo que una o ambas fosas nasales se sientan constantemente congestionadas. También, momentos tan simples como acostarse pueden influir en nuestra respiración, a medida que la gravedad y la acumulación de sangre impactan el flujo nasal.

Cuando buscar ayuda médica

Un ciclo nasal anormal, ya sea por infecciones o alergias persistentes, puede requerir atención médica si los síntomas se mantienen por más de dos semanas. Consulta a un especialista si experimentas secreciones inusuales o congestión continua.

Adam Taylor es profesor de Anatomía en la Universidad Lancaster, Reino Unido.