Inflación de febrero: INDEC estima un 3%

Este jueves 12 de marzo, el INDEC revelará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, con proyecciones que sugieren que la inflación podría bajar levemente respecto al 2,9% de enero.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se anticipa un IPC de 2,7% para el segundo mes del año, lo que también implicaría un aumento interanual del indicador a un 32,4%, ganando 0,7 puntos respecto al mes anterior.

Estimaciones de Consultoras sobre la Inflación

La Fundación Libertad y Progreso estima que la inflación alcanzó un 2,8% en febrero. Su informe señala comportamientos dispares: la primera semana tuvo un fuerte aumento del 1,4%, seguido de una moderación en la segunda, pero un aumento significativo del 1,1% en la última semana.

Inflación por Sector

Equilibra, por otro lado, reporta una inflación nacional del 2,9%, siendo impulsada en gran medida por aumentos en tarifas reguladas (4,8%) y alimentos y bebidas no estacionales (3,8%). A su vez, la inflación Núcleo, que no incluye alimentos ni bebidas, se situó en 2,3%.

El informe de C&T para el Gran Buenos Aires también fijó la inflación en 2,9% mensual, superando el 2,8% informado por el INDEC para enero. Estos números resaltan los efectos de los recientes aumentos en tarifas de luz y gas, y ajustes salariales, que ocasionaron incrementos significativos en el rubro de vivienda, que creció cerca del 5%.

Impacto en los Precios de Alimentos

El sector de alimentos y bebidas continúa experimentando una fuerte presión inflacionaria, con un aumento del 4,1%, en gran parte debido al incremento del 8% en la carne vacuna. EcoGo Consultores estima que este rubro tuvo un 2,9% mensual, destacando aceleraciones en los precios de la carne (5,2%), aceites (6,8%) y verduras (3,2%).

Inflación en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la inflación fue de 2,6% en febrero, lo que implica una acumulación del 5,7% en los dos primeros meses del año. Las principales subidas se observaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,9%), así como en alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%) y salud (3,0%).