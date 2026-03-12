Los precios del petróleo superan los $100 por barril tras ataques iraníes a buques comerciales

La Escalada de Conflictos en Medio Oriente Impulsa el Precio del Petróleo a Nuevas Alturas

Con los ataques de Irán y la creciente tensión en la región, los precios del petróleo superan nuevamente los $100 por barril, mientras el mundo enfrenta un panorama económico incierto.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se intensifica, llevando a los precios del petróleo a superar los $100 el jueves. A pesar del récord histórico de liberación estratégica de crudo por parte de la Agencia Internacional de Energía, la incertidumbre persiste en torno a la seguridad del suministro de energía en Medio Oriente.

El Incremento Imparable del Petróleo

A medida que el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán se adentra en su tercera semana, los ataques y retaliaciones en el Golfo Pérsico no muestran signos de cesar. Según analistas, el rango de precios de $90 a $100 por barril podría convertirse en una nueva realidad a corto plazo.

Liberación de Reservas: ¿Suficiente para Aplacar el Mercado?

La Agencia Internacional de Energía anunció su liberación más grande de petróleo de reservas, con un total de 400 millones de barriles, de los cuales 172 millones proceden de Estados Unidos. Sin embargo, este movimiento no logró calmar las preocupaciones sobre el desabastecimiento de energía debido a los ataques de Irán.

La Estrategia de Irán en el Conflicto

Irán se muestra decidido a prolongar el conflicto, amenazando con “destruir” la economía mundial. Este viernes, las autoridades iraníes afirmaron que apuntarían a centros económicos y bancos vinculados a Estados Unidos e Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, prometió justicia por los atentados sufridos, incluyendo el ataque a un banco de su país, que dejó varias víctimas.

Cierre de Oficinas Internacionales en la Región

Ante las crecientes amenazas, varias empresas internacionales han cerrado o evacuado sus oficinas en los países del Golfo. Grupos financieros como Citi y Deloitte, así como PwC, han tomado medidas de precaución para proteger a sus empleados.

Intercambios de Ataques entre Israel e Irán

En una escalada de hostilidades, Israel interceptó múltiples misiles disparados desde Irán, mientras que el ejército israelí respondió con ataques a varias posiciones en Líbano, incluyendo un fuerte bastión de la milicia Hezbollah.

Víctimas Civiles en Beirut

Un reciente ataque israelí en la costa central de Beirut ha dejado al menos siete muertos y numerosos heridos, en el que se han reportado múltiples ataques a infraestructuras en la ciudad. Este es el tercer ataque en el corazón de la capital desde el inicio del conflicto, que ha dejado más de 630 muertos y miles de desplazados en Líbano.

Reacciones Internacionales ante el Conflicto

Recientemente, el presidente francés Emmanuel Macron instó a Israel a cesar su ofensiva terrestre en Líbano, mientras pedía a Hezbollah que detuviera sus ataques. La intervención internacional se presenta como un intento de mitigar la inestabilidad y la violencia en la región.