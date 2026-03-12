Nvidia se retira de OpenAI: ¿Por qué el CEO tomó esta decisión?

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, sorprendió al anunciar que la compañía no realizará nuevas inversiones en OpenAI, marcando un fuerte cambio en su relación con la creadora de ChatGPT.

Durante una reciente conferencia de Morgan Stanley, Huang confirmó que la última inyección de 30,000 millones de dólares será probablemente la última, debido a la inminente oferta pública inicial (IPO) de OpenAI, que limita futuras oportunidades de inversión.

Un Futuro Sin Nuevas Inversiones

Huang indicó que «la oportunidad de invertir 100,000 millones de dólares en OpenAI probablemente no se realizará», una promesa que había sido planteada en septiembre de 2025. La compañía, que había proyectado un fuerte aporte financiero, parece dar un paso atrás.

Anticipación en el Mercado de la IA

Además, la inversión de 10,000 millones de dólares de Nvidia en Anthropic también se verá afectada, ya que esta podría ser la última, condición que depende de la decisión sobre su futura IPO. Se estima que OpenAI podría alcanzar un valor cercano a un billón de dólares tras salir a bolsa, consolidándose como una de las tecnológicas más influyentes del planeta.

Nvidia: Socio Estratégico Sin Participación

A pesar de la retirada de nuevas inversiones, Nvidia continuará siendo un socio tecnológico fundamental para OpenAI, proveyendo infraestructura y chips de última generación sin incrementar su participación accionaria.

OpenAI Y Su Relación con el Pentágono

En otro contexto, OpenAI ha firmado un acuerdo estratégico con el Pentágono para proporcionar tecnología destinada a gestionar archivos clasificados en la nube, convirtiendo a ChatGPT en una pieza clave en la infraestructura digital militar.

Principios de Seguridad y Ética

Sam Altman, CEO de OpenAI, afirmó que el acuerdo respeta principios de seguridad, incluyendo la prohibición de la vigilancia masiva y la responsabilidad humana en el uso militar de la inteligencia artificial. Este acuerdo refleja la creciente tensión ética en torno al uso de la IA en la defensa.

Mientras Anthropic se opone al uso de su tecnología en armamento autónomo, OpenAI ha optado por seguir adelante con su colaboración, en un contexto de elevada sensibilidad política.