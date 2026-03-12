Diputado de La Libertad Avanza sufre violento ataque en Tucumán durante recorrido por inundaciones

En un tenso episodio que ha sacudido el ámbito político, el diputado nacional Federico Pelli fue agredido en Tucumán mientras realizaba una actividad solidaria. Un cabezazo dejó al legislador herido y conmocionó a su partido y a la opinión pública.

El incidente tuvo lugar en La Madrid, donde Pelli, junto a sus colegas Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, intentaba entregar colchones y otros suministros a familias afectadas por recientes inundaciones en la región. El momento quedó capturado en video y ha generado un intenso debate en las redes sociales.

Detalles del Ataque y Sus Consecuencias

De acuerdo con los informes, un hombre se enfrentó verbalmente a Pelli antes de atacarlo físicamente. El cabezazo dejó al legislador tendido en el suelo, ocasionándole lesiones visibles y sangrado. Pelli fue rápidamente atendido por una ambulancia y trasladado al hospital de Concepción, donde se confirmó que sufrió una fractura en el tabique nasal. Posteriormente, fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán para más atención médica.

Testimonios de los Acompañantes

La diputada Soledad Molinuevo relató cómo se desarrollaron los hechos. “Este hombre no nos dejaba pasar, y cuando Federico le preguntó quién era, él respondió que era quien no iba a permitirlo”, comentó. Molinuevo subrayó la gravedad del ataque, asegurando que por unos momentos pensó que Pelli había perdido la vida debido a la violencia del golpe.

Reacciones del Ámbito Político

El bloque de La Libertad Avanza condenó la agresión y anunció que impulsará acciones legales contra el agresor, supuesto puntero político vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. En un comunicado, el partido expresó su intención de mantener su labor, a pesar de la tensión política.

Por su parte, el presidente Javier Milei también se pronunció sobre el ataque, compartiendo en sus redes el video del incidente y denunciando la violencia que enfrentó Pelli.

La Respuesta del Gobernador

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó la detención del agresor y enfatizó que “la violencia no tiene lugar en la democracia”. También aseguró que la provincia colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos y reiteró el compromiso del gobierno en asistir a las familias afectadas por las inundaciones.

Los diputados que acompañaban a Pelli han presentado formalmente la denuncia en la comisaría correspondiente y ante la Justicia federal para profundizar la investigación sobre el ataque ocurrido durante la jornada solidaria.