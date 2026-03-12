San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón de Neuquén

El próximo viernes 20 de octubre, a las 21:15, San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón en el estadio de Quilmes. Este emocionante encuentro es parte de los 32avos de final de la Copa Argentina y promete ser un gran espectáculo.

El encuentro, que se llevará a cabo en el sur del conurbano bonaerense, será el primer paso del equipo de Boedo en su búsqueda de la gloria en este prestigioso torneo que reúne a finalistas de todas las categorías del fútbol argentino.

Un Compromiso Significativo para San Lorenzo

Con la sede y el horario confirmados, el “Ciclón” suma un nuevo desafío a su calendario, con la esperanza de avanzar en un torneo que ofrece más que solo un trofeo. El campeón de la Copa Argentina obtendrá un lugar en la próxima Copa Libertadores de América, lo que añade un valor significativo a la competencia.

La Búsqueda de la Sorpresa por parte de Deportivo Rincón

Además de ser un enfrentamiento crucial para San Lorenzo, este partido marcará el primer duelo oficial entre estos dos equipos. Deportivo Rincón, que participa en el campeonato de fútbol del interior, llegará con la intención de dar la campanada ante uno de los clubes más emblemáticos del país, buscando así superar las expectativas.

Un Torneo con Historia

La Copa Argentina no solo es un evento deportivo, sino también un escenario donde se han dado numerosas sorpresas en el pasado. Los equipos grandes, como San Lorenzo, han encontrado obstáculos inesperados, por lo que cada partido se vuelve una batalla única. Este partido promete emociones fuertes y la posibilidad de que la historia se reescriba.

La afición espera con ansias este cruce que, sin dudas, será uno de los momentos destacados del torneo. Con cada negociación y estrategia en juego, ambos equipos están listos para dejar todo en la cancha.