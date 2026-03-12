Transporte urbano en Córdoba: Conoce las empresas que operarán los corredores 2, 5, 7 y 600

La reestructuración del transporte público en Córdoba avanza con paso firme. Después de la salida de FAM, el municipio ha iniciado negociaciones con nuevas compañías para asegurar un servicio fluido y confiable para los usuarios antes de que finalice el mes.

La integración de SolBus, proveniente de Villa Mercedes, y Movix, una reciente unidad asociada a Sierras de Calamuchita, promete revolucionar la oferta de transporte en la ciudad. Por ahora, se ha descartado la opción del Grupo Dota, dando lugar a una nueva etapa en la movilidad urbana.

Los Nuevos Corredores: ¿Quién Hace Qué?

Según las proyecciones del Ejecutivo municipal, Movix asumirá el corredor 5, mientras que SolBus se encargará del corredor 7. Sin embargo, el futuro del corredor 2, el más extenso de la red, sigue siendo incierto. Aunque se había planteado una posible distribución entre SíBus y Sierras, la reciente incorporación de empleados en Tamsau indica que las decisiones aún no están finiquitadas.

Conversaciones Clave con Otras Compañías

El municipio también dialogó con Coniferal y Tamsau, pero no se llegó a un acuerdo para compartir corredores con estas empresas. La prioridad es contar con operadores que puedan ofrecer nuevas unidades y garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

Movix, respaldada por la familia Suárez, es conocida por su solidez en el sector de transporte de media y larga distancia. Esta empresa se destaca por sus servicios corporativos, incluyendo traslados para la Central Nuclear de Río Tercero. Se asegura que tienen el capital necesario para llevar a cabo sus operaciones con éxito.

Conocé a las Empresas que se Integran al Sistema

SolBus trae su experiencia desde Villa Mercedes y podría incorporar unidades de última generación, modelo 2024 y 2025, que quedaron sin uso en otras licitaciones. El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, confirmó que el corredor 7 muestra avances significativos en las negociaciones, contemplando también el traslado de empleados de las líneas actuales.

Uno de los temas más delicados es la situación de los choferes, quienes han cambiado de compañía en varias ocasiones en los últimos años, pasando de Ersa a Tamsau, luego a FAM y ahora a estos nuevos operadores.

Retos Técnicos y Operativos

Además de la incorporación de personal, el municipio debe resolver cuestiones técnicas para implementar el nuevo sistema, como la reprogramación de los sistemas de validación del pago electrónico y ajustar las unidades a las rutas definidas.

Mientras estas decisiones se toman, el transporte está funcionando en modo de emergencia, coordinado entre Tamsau, SíBus y Coniferal. El objetivo es mantener la calidad del servicio hasta que las nuevas empresas puedan asumir la operación formalmente.

Fuentes cercanas al intendente Daniel Passerini anticipan que el nuevo sistema podría estar en pleno funcionamiento antes del 31 de marzo, una vez completados los trámites administrativos y legales necesarios.

La reestructuración del transporte urbano busca poner fin a la crisis generada por la salida de FAM, reorganizando un servicio esencial que moviliza a miles de cordobeses cada día.