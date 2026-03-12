Crisis en Medio Oriente: Irán intensifica su campaña contra mercados de energía mientras el petróleo alcanza los $100 por barril

Un asalto aéreo por parte de Israel en el litoral de Beirut ha dejado al menos siete víctimas fatales, en medio de una escalada de tensiones en la región con Hezbollah lanzando misil hacia Israel.

Detalles del Ataque

Esta madrugada, un ataque en el área de Ramlet al-Bayda, en el centro de Beirut, ha cobrado la vida de siete personas, además de herir a otras 21, según reportes del ministerio de salud local. La acción fue parte de una serie de bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de la capital, donde se sospecha que operan elementos de Hezbollah, quienes ahora han intensificado sus ataques.

Respuesta de Israel

El ejército israelí confirmó que realizó bombardeos en las afueras sureñas de Beirut como parte de su estrategia contra Hezbollah, tras el anuncio de la milicia chiíta de un nuevo operativo militar. Videos difundidos por medios locales mostraron nubes de humo surgiendo del área costera después del ataque que, según la Agencia Nacional de Noticias, estaba dirigido contra un vehículo específico.

Escaladas en el Conflicto

Este fue el tercer ataque registrado en el corazón de Beirut desde que comenzó la guerra en Medio Oriente. Las fuerzas israelíes también han afirmado haber destruido diez objetivos de Hezbollah en el sur de Beirut en su ofensiva recientes. El ataque en Beirut se suma a los bombardeos en varias localidades al sur de Líbano, incluyendo Taybeh y Qana.

Hezbollah Responde

En una declaración hecha esta mañana, Hezbollah reportó haber lanzado misiles hacia un supuesto base de inteligencia militar israelí en las afueras de Tel Aviv, intensificando el ciclo de violencia en la región.

El Impacto Humanitario

La situación en la región es cada vez más crítica, con un número creciente de civiles desplazados y un alto costo humano. Las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos han condenado las acciones militares, haciendo un llamado a la atención humanitaria y a la paz en la zona afectada.