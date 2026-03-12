Desaparece en Rosario una madre que escapó de un hospital con su hija tras hallar cocaína en la bebé de 2 meses

Urgente: Buscan a madre e hija tras hallazgo de cocaína en bebé de dos meses

En Rosario, una situación alarmante moviliza a las autoridades. Una mujer de 37 años desapareció junto a su bebé de dos meses, luego de que se detectara la presencia de cocaína en su organismo. La búsqueda es prioritaria para garantizar la salud de la menor.

El incidente comenzó este martes por la tarde en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, donde la recién nacida fue admitida tras una denuncia por posible violencia familiar. La beba llegó al hospital tras ser encontrada en una vivienda del barrio Ludueña, donde su madre y su pareja habían mantenido una fuerte discusión que resultó en una situación de emergencia médica.

Revisión médica revela un alarmante resultado

Las primeras evaluaciones mostraron que, aunque la salud general de la niña era estable, el análisis de rutina reveló rastros de cocaína en su orina. Según el director del hospital, Eduardo Casim, «la niña de dos meses estaba clínicamente bien, y por protocolo se le hace el análisis, que da positivo de cocaína».

Posibles causas del resultado positivo

Los médicos indicaron que esta situación podría ser el resultado de la ingesta de leche materna por parte de una madre con problemas de adicción o, en su defecto, por la exposición a la sustancia durante el embarazo. Esta información es crucial para entender el contexto de la situación.

Desaparición tras el diagnóstico

Cerca de las 20 horas, tras confirmar el diagnóstico, la madre mostró una actitud hostil hacia el personal médico y decidió abandonar el hospital con la bebé. «Fue imposible de retener y se llevó a la beba», explicó Casim, lo que generó una alarma en el equipo de salud.

Necesidad de un seguimiento médico

Ante esta fuga, el hospital destacó la urgencia de asegurar que la pequeña no presente alteraciones metabólicas, respiratorias o cardíacas. Especialistas piden que se garantice un seguimiento médico exhaustivo para la bebé.

Acciones de las autoridades

La Policía de Santa Fe, junto con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, activaron un protocolo de búsqueda urgente para localizarlas. Es de suma importancia asegurar el bienestar de la menor y proporcionarle la asistencia médica que requiere.

Un historial complicado