Vaca Muerta: Megainversión para superar el cuello de botella del gas

El ambicioso Proyecto NGL’s de Transportadora de Gas del Sur promete transformar el futuro energético de Argentina, desbloqueando el potencial de Vaca Muerta y abriendo nuevas rutas hacia mercados internacionales.

Rompiendo Barreras para el Futuro Exportador

Con la mirada puesta en alcanzar 1,5 millones de barriles diarios para 2031, la cuenca neuquina enfrenta un desafío clave. Actualmente, la inyección de gas en los gasoductos se ve limitada por la necesidad de separar líquidos como propano, butano y gasolinas, lo que constituye un cuello de botella crítico en el sector energético.

El Proyecto Transformador de TGS

En una presentación en Nueva York durante la Argentina Week, Transportadora de Gas del Sur (TGS) reveló su gran propuesta: el Proyecto NGL’s, que requerirá una inversión de USD 3.000 millones y proyecta generar más de USD 1.200 millones en ventas anuales hacia el exterior.

Un Acelerador para Vaca Muerta

Este proyecto no solo busca mejorar la eficiencia del transporte de gas, sino también generar una «externalidad positiva» para todas las operadoras de Vaca Muerta. Al eliminar los cuellos de botella actuales, se espera que las empresas puedan incrementar su producción sin dificultades.

Impacto Económico Significativo

Según Marcelo Mindlin, este es el mayor proyecto de procesamiento de líquidos en 25 años, crucial para el desarrollo sostenido de Vaca Muerta. La financiación provendrá de la caja de TGS y bancos internacionales, asegurando la solidez del emprendimiento.

Componentes Clave del Proyecto

La inversión se desarrollará en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, abarcando tres ejes principales. El primero implica la expansión de la planta de Tratayén en Neuquén, que será clave para el procesamiento. La segunda fase incluye un poliducto que conectará Tratayén con el polo petroquímico en Buenos Aires.

Construcción de una Planta Innovadora

Además, se construirá una planta en Bahía Blanca capaz de manejar 2,7 millones de toneladas anuales. Esta instalación permitirá un almacenamiento eficiente y estará diseñada para satisfacer la demanda de mercados internacionales.

Evolución del Modelo de Negocio de TGS

Este proyecto marca un cambio fundamental en la estrategia de TGS. La empresa pasará de ser un simple transportista a un jugador clave en el comercio internacional, comprando y procesando gas para su posterior exportación.

Mirando hacia Mercados Internacionales

A medida que el consumo interno se estabiliza, TGS focalizará del 100% de su producción hacia mercados fuera de Argentina, especialmente en Asia, donde la demanda sigue sin satisfacer.

Desarrollo Legal y Plazos del Proyecto

El éxito del Proyecto NGL’s depende de un marco jurídico sólido. TGS está en las etapas finales de asegurar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que es esencial para garantizar financiamiento internacional.

Trazando el Camino hacia la Inversión

Con un objetivo de concretar la Decisión de Inversión Final (FID) en 60 días, el cronograma incluye 45 meses para completar la obra una vez iniciada, con expectativas de comenzar a transportar líquidos antes de la finalización.

Este avance en la infraestructura de Vaca Muerta posicionará a Argentina como un actor clave en el escenario energético global, lleno de oportunidades y nuevos horizontes comerciales.